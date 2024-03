EOLO, uno dei principali provider di connettività internet in Italia, ha lanciato una promozione imperdibile per gli utenti alla ricerca di una connessione veloce e affidabile. Fino al 16 marzo 2024, è possibile usufruire di due mesi di connettività completamente gratuita, con la possibilità di annullare il servizio senza alcun costo aggiuntivo. Si tratta di un’offerta davvero conveniente, disponibile ancora per un tempo limitato.

La promo di EOLO consente agli utenti di testare gratuitamente il servizio di connettività internet ultraveloce per due mesi interi. Tutto ciò include l’accesso a servizi, quali:

Connessione internet con fibra ultraveloce e senza attese;

con e senza attese; un router WiFi di alta qualità e di ultima generazione, che garantisce una connessione stabile e affidabile in tutta la casa;

di alta qualità e di ultima generazione, che garantisce una connessione stabile e affidabile in tutta la casa; chiamate illimitate verso tutti i numeri, un’aggiunta preziosa per coloro che utilizzano il telefono fisso.

Il tutto al prezzo imbattibile di 24,90 euro al mese dopo il periodo di prova gratuito.

EOLO: facile da attivare e senza penali di disdetta

Attivare l’offerta di EOLO è davvero semplice e veloce.

Basta contattare il numero verde 800.920.921 o utilizzare il tool disponibile sul sito web di EOLO per verificare la copertura nella propria zona.

La promozione consente di disdire il servizio senza alcuna penale, offrendo una totale libertà agli utenti in caso di insoddisfazione dell’offerta scelta. Il tutto quindi senza alcun vincolo contrattuale.

Insomma, con l’offerta di due mesi di connettività gratuita, EOLO si conferma come una delle scelte migliori per coloro che cercano una connessione internet veloce, affidabile e conveniente. Ma soprattutto per coloro che intendono sperimentare un qualcosa di nuovo e che desiderano farsi stupire dalle nuove proposte del mercato delle telecomunicazioni italiano, sempre in costante crescita e aggiornamento.

Con la possibilità di testare il servizio senza alcun impegno e senza rischi, non c’è motivo di esitare. Approfitta dell’offerta prima che scada il 16 marzo 2024 e goditi la connettività ultraveloce di EOLO nella tua casa. Facile, veloce e super affidabile !

Restate connessi su queste pagine per essere sempre informato sulle ultime novità del momento e le offerte di telefonia mobile e fissa dei migliori operatori telefonici italiani !