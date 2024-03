In questi anni si sta sempre di più parlando dei come trovare o generare energia pulita, la soluzione è stata trovata costruendo un impianto solare-eolico in grado di generare una quantità molto rilevante di energia. Questo è solo un progetto per adesso, ma potrebbe diventare realtà; il progetto si chiama Corigliano e consiste in una centrale ibrida galleggiante di energia eolica e solare.

Tutto questo è stato reso possibile grazie alla collaborazione dell’ azienda olandese-norvegese SolarDuck, del fondo italiano Arrow Capital e dello sviluppatore New Developments. La centrale verrà collocata nel Golfo di Taranto nel tratto di costa di Corigliano-Rossano e garantirà una produzione di energia pulita in grado di soddisfare tutte le esigenza della popolazione locale.

Impianto solare-eolico, progetto molto interessante

Per realizzare quest’ impianto la società SolarDuck ha progettato delle piattaforme solari galleggianti con telaio in alluminio sollevate a 3 metri dall’ acqua in modo da poter gestire le situazioni climatiche più avverse. Sono state realizzate anche strutture di protezione in modo da poter facilmente effettuare riparazioni veloci e sicure. L’ impianto solare-eolico è in grado di generare 420 MW di energia eolica e 120 MW di energia solare; questo grazie a 28 turbine eoliche e a pannelli solare posizionati nel golfo sfruttando tutta la superficie utilizzabile del mare. Questo progetto è nato anche per diminuire l’ impatto ambientale che ultimamente è un problema sempre più ricorrente, ma anche per dare una opportunità di lavoro per tutti.

La data per l’ inizio dei lavori è prevista per il 2028 e sarà molto interessante vedere come questo progetto verrà realizzato poiché garantirà uno sviluppo sostenibile e anche lo sviluppo delle energie rinnovabili per un futuro più verde e sostenibile. Le opportunità di lavoro servono anche per favorire lo il progresso tecnologico ma anche un nuovo stile di vita più attento all’ ambiente per un mondo più pulito.