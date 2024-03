L’accordo italo-olandese tra SolarDuck, specializzata in impianti fotovoltaici offshore, Green Arrow Capital, società di investimenti nel settore delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER), e New Developments s.r.l., sviluppatore italiano di impianti per la produzione di energia verde, prevede la costruzione di un impianto ibrido eolico-solare galleggiante al largo della costa di Corigliano-Rossano, all’interno del golfo di Taranto (Calabria).

Pionieri dell’energia verde

Il progetto ambizioso sarà composto da 28 turbine eoliche galleggianti da 420 MWp, affiancate da piattaforme fotovoltaiche flottanti in alluminio, mantenendo i pannelli solari a circa 3 metri dal livello del mare. Questa soluzione si rivela essenziale quando si progettano impianti di questo tipo in presenza di acqua salmastra, poiché l’azione corrosiva del sale potrebbe compromettere la durata dei pannelli solari. La potenza della parte fotovoltaica, attestata a 120 MWp, porta il sistema ibrido a picchi di 540 MW, prevedendo una produzione di oltre 160 GWh di energia pulita all’anno.

Attualmente in fase di approvazione, il progetto riveste un’importanza strategica nel contesto energetico italiano, in linea con gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e la crescente necessità di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. L’approvazione è prevista con l’entrata in esercizio del progetto nel 2028.

L’Amministratore Unico, Giovanni Guzzo Foliaro, sottolinea che l’iniziativa, fra le più innovative in Italia, avrà un impatto positivo sull’economia, la società e l’ambiente. Con il fabbisogno energetico italiano in aumento, specialmente nel settore industriale, e con la crescente adozione di veicoli elettrici, le aziende del settore energetico, come Enel tramite la sua divisione Enel X Way, stanno investendo attivamente nella produzione di energia da fonti rinnovabili.

Innovazione sostenibile

L’Italia, già in avanti nel semplificare le pratiche di autorizzazione per gli impianti rinnovabili, si prepara a ulteriori progressi attraverso il Decreto FER2. Questa normativa, attesa nel settore delle rinnovabili, introdurrà nuovi meccanismi dedicati a progetti di energia rinnovabile, inclusi quelli fotovoltaici flottanti offshore, sbloccando il potenziale verde del Paese e preservando le risorse di suolo.

Infrastrutture avanzate come queste non solo generano energia verde, contribuendo alla transizione sostenibile e all’indipendenza energetica, ma dimostrano anche la loro complementarità con le installazioni onshore, preservando al contempo preziose risorse di suolo. In un contesto in cui la sostenibilità è centrale, progetti innovativi come questo rappresentano un passo importante verso un futuro energetico più pulito e autosufficiente.