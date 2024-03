Il Center for Countering Digital Hate (CCDH) ha sollevato preoccupazioni sull’uso di strumenti basati sull’intelligenza artificiale (AI), come quelli forniti da OpenAI e Microsoft, nel contesto delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti. Nonostante le politiche dichiarate da queste aziende contro la creazione di contenuti fuorvianti, il CCDH ha evidenziato la possibilità che tali strumenti possano essere sfruttati per generare immagini che promuovono la disinformazione elettorale.

Sfide nella lotta alla disinformazione

Il CCDH ha condotto test su vari strumenti, tra cui ChatGPT Plus di OpenAI, Image Creator di Microsoft, Midjourney e DreamStudio di Stability AI. Mentre ChatGPT Plus e Image Creator hanno mostrato una maggiore resistenza al generare immagini fuorvianti, Midjourney ha ottenuto risultati meno positivi, generando immagini fuorvianti nel 65% dei test effettuati.

Il rapporto del CCDH mette in luce il rischio che queste immagini, create dall’intelligenza artificiale, possano essere utilizzate come ‘prove fotografiche‘, contribuendo alla diffusione di false affermazioni e mettendo a repentaglio l’integrità delle elezioni. È importante sottolineare che Midjourney ha affermato che gli aggiornamenti specifici per le elezioni americane saranno presto disponibili e che le immagini create lo scorso anno non riflettono le attuali pratiche di moderazione.

Aggiornamenti e politiche per la moderazione delle immagini AI

La risposta delle aziende coinvolte è varia: Stability AI ha dichiarato di aver recentemente aggiornato le proprie politiche, mentre OpenAI e Microsoft hanno sottolineato il loro impegno nel prevenire l’abuso dei loro strumenti. Meta, l’azienda di Zuckerberg, ha preso un approccio rigoroso contrassegnando le immagini generate con watermark al momento della pubblicazione su Instagram, Threads e Facebook.

Il rapporto del CCDH solleva questioni cruciali sulla responsabilità e l’utilizzo etico delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, specialmente in contesti sensibili come le elezioni, sottolineando la necessità di ulteriori misure preventive per preservare l’integrità del processo elettorale.