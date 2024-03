Il mese di aprile 2024 non sarà particolarmente roseo per gli utenti. Nel corso delle ultime ore, infatti, il noto operatore telefonico italiano Vodafone ha comunicato l’arrivo di nuovi aumenti e rimodulazioni riguardanti il costo di alcune offerte di SIM dati in abbonamento. Secondo quanto riportato dall’operatore, questi aumenti sono necessari per continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico“. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Vodafone, l’operatore annuncia nuovi aumenti per alcune off di SIM dati in abbonamento

Ad aprile 2024 alcuni utenti Vodafone vedranno aumentare il costo della propria offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, gli aumenti in questione riguarderanno il costo di alcune offerte di SIM dati in abbonamento. Sembra che questi aumenti avranno un importo di 1,99 euro in più al mese. Gli utenti che saranno coinvolti da queste rimodulazioni, saranno comunque avvertirti dall’operatore tramite una apposita comunicazione presente in fattura.

Come capita sempre in questi casi, gli utenti coinvolti saranno liberi di esercitare il proprio diritto di recesso. Tuttavia, gli utenti potranno farlo senza pagare costi di recesso e di penale solo se effettueranno apposita comunicazione entro e non oltre i 60 giorni dalla ricezione della comunicazione degli aumenti. Per farlo, come sempre, gli utenti avranno una vasta scelta.

Gli utenti potranno infatti inviare una e-mail all’indirizzo pec servizioclienti@vodafone.pec.it, potranno chiamare il 190 oppure inviando una posta raccomandata all’indirizzo “A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO). Tuttavia, sarà comunque necessario allegare una copia del proprio documento di identità e sarà necessario specificare la causale “modifica delle condizioni contrattuali”. Come già detto, l’operatore ha comunicato tutto questo agli utenti coinvolti nell’ultima fattura. Ecco qui di seguito parte della comunicazione di Vodafone.

“Per continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico, a partire dal 15 aprile 2024 ,il costo di alcune offerte per sim dati in abbonamento aumenterà di 1,99 euro al mese. I clienti interessati dalla modifica contrattuale saranno informati con una specifica comunicazione in fattura.”