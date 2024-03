In attesa di vedere arrivare ufficialmente i nuovi medi di gamma Samsung Galaxy A35 e Samsung Galaxy A55, il colosso sudcoreano ha presentato in veste ufficiale un nuovo device della serie Galaxy M. Stiamo parlando del nuovo Samsung Galaxy M14 4G. Quest’ultimo è stato annunciato per il momento per il mercato indiano, andando ad affiancarsi al fratello gemello Samsung Galaxy M14 5G, annunciato sul mercato qualche tempo fa.

Samsung presenta in veste ufficiale il nuovo Samsung Galaxy M14 4G

Il colosso sudcoreano Samsung continua ad ampliare la sua line up con un nuovo smartphone di fascia media. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Samsung Galaxy M14 4G. Questo modello, a differenza della precedente versione, è in grado di supportare la sola navigazione su rete 4G. Per questo motivo, troviamo come processore il soc Snapdragon 680 di casa Qualcomm.

Per supportare le performance, sono comunque presenti tagli di memoria con fino a 6 GB di RAM e fino a 128 GB di storage interno. Sulla parte frontale, lo smartphone presenta invece un Infinity-U Display con tecnologia PLS LCD. Il pannello ha una diagonale da 6.7 pollici in risoluzione FullHD+ ed è presente una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz.

Sul retro il design del nuovo mid-range di Samsung ricorda quello dei fratelli top di gamma. In particolare, troviamo sul lato sinistro tre fotocamere posteriori poste verticalmente a semaforo sulla backcover. Nello specifico, abbiamo un sensore fotografico principale da 50 MP affiancato da due ulteriori sensori da 2 MP. La batteria presente a bordo è poi da 5000 mah e supporta la ricarica rapida da 25W.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo medio di gamma Samsung Galaxy M14 4G sarà disponibile all’acquisto per il momento per il mercato indiano nelle colorazioni Artic Blue e Sapphire Blue ad un prezzo iniziale di circa 90 euro al cambio attuale per il taglio di memoria con 4/64 GB.