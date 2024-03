Wi-Fi Dual-Band TP-Link in SUPER PROMOZIONE su Amazon

La connessione a Internet è diventata una componente essenziale della vita quotidiana. Sia per lavoro che per svago, ci affidiamo sempre di più alla connettività senza fili per rimanere connessi con il mondo. Ciò a volte può diventare un’esperienza frustrante quando ci troviamo ad affrontare zone della casa con segnale Wi-Fi debole o inesistente. Qui entra in gioco il Wi-Fi Range Extender Dual Band AC1200 di TP-Link, un dispositivo progettato per estendere e potenziare la copertura Wi-Fi, offrendo una connessione affidabile e veloce in ogni angolo della casa.

Grazie alla sua capacità di operare su due bande di frequenza – 2.4 GHz e 5 GHz – il range extender Wi-Fi consente una velocità di trasferimento dati impressionante. Con 867 Mbps sulla banda a 5 GHz e 300 Mbps sulla banda a 2.4 GHz, questo deviceè in grado di gestire una vasta gamma di attività online, dalla navigazione web alla streaming di video in alta definizione e giochi online senza interruzioni. Tale versatilità nella distribuzione della banda larga permette agli utenti di sfruttare al meglio la propria connessione Internet, indipendentemente dalla loro attività.

Specifiche dell’extender Wi-Fi e prezzo

Le caratteristiche che distinguono davvero il range extender TP-Link AC1200 sono la sua distribuzione flessibile e le molteplici modalità operative. Supportando PoE passivo per il trasporto simultaneo di energia e dati e offrendo modalità come Punto di accesso, Multi-SSID, Range Extender e Client, il dispositivo si adatta facilmente alle diverse esigenze di rete. Che si tratti di estendere la copertura Wi-Fi in un grande ambiente domestico, stabilire una rete separata per gli ospiti o connettere dispositivi Ethernet tramite la modalità Client, il range extender regala soluzioni versatili e convenienti.

Inoltre, la tecnologia MU-MIMO integrata nel range extender consente di trasferire dati simultaneamente a più dispositivi, migliorando le prestazioni complessive della rete. Ciò si traduce in una connessione più veloce e stabile per tutti gli utenti, anche quando sono connessi contemporaneamente. Le quattro antenne fisse dotate di tecnologia Beamforming consentono di estendere e concentrare i segnali Wi-Fi nelle direzioni desiderate, migliorando ulteriormente la copertura e la stabilità della connessione. Tale aspetto è particolarmente utile per eliminare punti morti Wi-Fi e garantire una connessione affidabile in tutte le stanze della casa.

Il Range Extender TP-Link AC1200 è attualmente disponibile su Amazon a soli 49,99€, in promozione speciale. Approfittane ora per migliorare la tua connettività Wi-Fi a casa o in ufficio a un prezzo conveniente!