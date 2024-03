Waze, un’applicazione mobile consolidata nel panorama degli strumenti di navigazione, si distingue come una scelta affidabile per chi utilizza lo smartphone durante gli spostamenti. L’azienda, impegnata nella promozione della sicurezza stradale attraverso l’integrazione dell’Intelligenza Artificiale (IA), continua a dimostrare il suo impegno con sei nuovi aggiornamenti, recentemente annunciati attraverso il blog ufficiale. Queste nuove funzionalità sono progettate per migliorare ulteriormente la sicurezza e la convenienza degli utenti durante i loro viaggi.

Le nuove funzionalità di Waze

In primo luogo, Waze offre ora assistenza nelle rotatorie, aree spesso fonte di confusione. Grazie alla collaborazione con la community locale di Waze, gli utenti possono ricevere indicazioni chiare su quando entrare, quale corsia scegliere e dove uscire. Questa funzionalità sarà presto disponibile globalmente per gli utenti Android e entro la fine dell’anno per quelli iOS.

Un’altra innovazione è la segnalazione anticipata di veicoli di emergenza lungo il percorso. Questo avviso consente agli automobilisti di adattare la propria guida in modo preventivo, garantendo sia la propria sicurezza che quella dei soccorritori. Attualmente disponibile negli Stati Uniti, Canada, Messico e Francia su entrambe le piattaforme, ulteriori paesi beneficeranno di questa funzione prossimamente.

Waze rafforza anche le notifiche sui limiti di velocità, utilizzando dati aggiornati su scala globale. Gli utenti saranno avvisati quando si avvicinano a una riduzione del limite di velocità, consentendo una guida più sicura in rispetto alle condizioni stradali mutevoli. Questo aggiornamento sarà implementato globalmente per utenti Android e iOS nel corso del mese.

La segnalazione dei pericoli è stata ulteriormente migliorata grazie agli aggiornamenti regolari della mappa da parte della community. Oltre a informare su buche, passaggi a livello e maltempo, Waze avvertirà ora tempestivamente anche su curve strette, dossi e caselli autostradali, contribuendo a una guida più fluida e sicura. Questa funzione sarà presto disponibile a livello globale.

Parcheggia con intelligenza

Waze, in collaborazione con Flash, introduce maggiori dettagli riguardo ai parcheggi, particolarmente in USA e Canada. Gli utenti potranno conoscere il costo, la disponibilità di parcheggi al coperto, l’accessibilità per le sedie a rotelle e la presenza di stazioni di ricarica per veicoli elettrici. La prenotazione del parcheggio sarà possibile direttamente dall’app Waze, risparmiando tempo agli automobilisti. Queste informazioni sui parcheggi saranno progressivamente disponibili per oltre 30.000 parcheggi negli Stati Uniti e in Canada nelle prossime settimane.

Infine, Waze riconosce l’importanza dei percorsi preferiti per molti utenti. Per agevolare questa preferenza, l’applicazione fornirà informazioni dettagliate sui percorsi abituali, inclusi aggiornamenti sul traffico in tempo reale e ritardi previsti. Questo aggiornamento, destinato a semplificare la comparazione tra i percorsi preferiti e quelli alternativi, sarà implementato a livello globale su Android e iOS nel corso del mese.