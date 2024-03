Negli ultimi anni, il panorama delle telecomunicazioni è stato caratterizzato da un costante susseguirsi di cambiamenti e innovazioni. Un settore in continua evoluzione che ha visto l’emergere di nuove tecnologie e l’aggiornamento costante delle offerte per soddisfare le esigenze sempre più variegate dei consumatori. In questa costante ricerca di miglioramento e convenienza, WindTre ha introdotto importanti novità nel suo catalogo MIA Super Fibra.

MIA Super Fibra rappresenta il portafoglio di offerte per la rete fissa di WindTre. Sono state pensate principalmente per i clienti ex brand Wind e 3 Italia. Queste offerte sono state lanciate sul mercato dopo il 16 Marzo 2020, offrendo una vasta gamma di servizi. Questi spaziano dalla connettività internet illimitata alle chiamate telefoniche, dalle offerte FTTC (Fiber to the Cabinet) alle promozioni per la Fibra FTTH (Fiber to the Home) su rete Open Fiber o Fastweb.

Le interessanti novità di WindTre

Le offerte MIA Super Fibra si distinguono in due tipologie principali: la versione standard e quella con incluso Netflix. Entrambe offrono internet illimitato con connessioni miste Fibra Rame FTTC o Fibra FTTH, con velocità fino a 1 Gbps o addirittura 2,5 Gbps, a seconda della disponibilità e della tipologia di linea. Inoltre, è possibile aggiungere l’opzione Voice Unlimited per ottenere chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali.

Una delle novità più significative introdotte da WindTre riguarda i prezzi delle offerte FTTC. Prima dell’aggiornamento, i prezzi partivano da 22,99 euro al mese per le linee standard e 25,99 euro al mese per le linee NGA. Ora, grazie al nuovo prezzo unico introdotto il 4 marzo, tutti coloro che attivano una linea FTTC con MIA Super Fibra avranno accesso a un costo mensile di 23,99 euro. Questo comprende anche il canone e il costo del modem per i primi 48 mesi.

Ma le novità non finiscono qui. Per coloro che optano per la versione con Netflix, il prezzo unico diventa di 34,99 euro al mese. Inoltre, per incentivare ulteriormente l’adozione della Fibra FTTH su rete Open Fiber, è stata introdotta una promozione che elimina completamente il costo di attivazione per chi attiva un’offerta MIA Super Fibra entro il 17 marzo 2024.

Questa promozione si aggiunge alla già esistente scontando il costo di attivazione per le linee FTTH nelle aree bianche. Questa opportunità rende l’offerta ancora più allettante per chi desidera una connessione ad altissima velocità. Restano invariati i prezzi delle offerte FTTH su rete Fastweb, mantenendo la convenienza e la flessibilità per i clienti.