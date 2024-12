Continuano senza sosta i lavori sulla realizzazione del prossimo smartphone di punta del colosso Big G. Ci stiamo riferendo al prossimo Google Pixel 9a e fino ad ora abbiamo avuto modo di scoprire numerose informazioni di rilievo. Nel corso delle ultime ore, però, il noto sito web Android Headlines ha postato in rete un report che ha rivelato tantissime informazioni, tra cui prezzo, colorazioni ufficiali e presunte specifiche tecniche. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Google Pixel 9a, rivelati prezzo, colorazioni ufficiali e presunte specifiche tecniche

Nel corso delle ultime ore il noto sito web Android Headlines ha pubblicato in rete numerose informazioni riguardanti uno dei prossimi smartphone di punta del produttore tech Google. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Google Pixel 9a. Ora possiamo finalmente avere uno sguardo quasi completo su questo nuovo dispositivo.

Secondo quanto è emerso, il prossimo mid-range di casa Google sarà alimentato da uno dei potenti processori dell’azienda. Ci stiamo riferendo al soc Google Tensor G4 e quest’ultimo sarà supportato da tagli di memoria comprendenti fino a 8 GB di RAM di tipo LPDDR5X e fino a 256 GB di storage interno di tipo UFS 3.1. Dal punto di vista estetico, sul fronte lo smartphone potrà contare su un ampio display con un foro centrale per la selfie camera.

Nello specifico, ci troveremo di fronte ad un pannello con tecnologia OLED con una diagonale pari a 6.285 pollici in risoluzione 1080 x 2424 pixel. Non dovrebbe mancare neanche la presenza di una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz, una luminosità di picco di 2700 nits, il supporto ad HDR. Il tutto dovrebbe essere protetto da un vetro Corning Gorilla Glass 3. Il comparto fotografico includerà un sensore principale Samsung ISOCELL da 48 MP e un sensore grandangolare da 13 MP. La batteria dovrebbe poi avere una capienza di 5100 mah con supporto alla ricarica rapida da 23W e ricarica wireless da 7.5W.

Secondo quanto è emerso, le colorazioni disponibili saranno Obsidian, Porcelain, Iris e Peony. Per quanto riguarda il possibile prezzo di vendita, si dovrebbe partire da 499$ per la versione con 128 GB