Molti sono gli anni dove la tecnologia fa passi da gigante e si sta innovando sempre di più nel mondo degli smartphone. Con il tempo si sono fissati molti obiettivi da quelli più piccoli a quelli più grandi fino ad arrivare ad oggi. Molto discusso ultimamente in ambito della telefonia sono le gesture fisiche disponibili per Android.

Dopo che il colosso Apple ha introdotto le proprie fantastiche gesture su iPhone con la possibilità di personalizzare al massimo il proprio telefono, si può andare sulle impostazioni per modificare il numero di tocchi sulla cover in cambio di una azione del dispositivo. Come ad esempio il doppio tocco per effettuare uno screenshot o molto altro.

Gesture, cosa centra Android?

Finalmente come già parlato antecedentemente si può rendere anche la cover touch per quanto riguarda Android. Si parla infatti di un salto in avanti per il famosissimo sistema operativo portando sempre novità in continuazione.

Queste nuove gesture fisiche che possono variare in molte specie caratterizzano e danno un aspetto nuovo al nostro smartphone di tutti i giorni.

Per esempio la prima su cui poniamo lo sguardo è quella dello scuotere il telefono. Essa consente con una semplice mossa di scuotimento di accendere la nostra torcia in poco tempo. Per abilitare questa scorciatoia è molto semplice, basta istallare un applicazione di terze parti sul Play Store ovvero Shake-Torch. Un applicazione gratuita che richiede pochi permessi e non invia dati personali.

Un altra applicazione molto famosa e forse molto più potente in ambito di molte più gesture fisiche è MacroDroid. Per avere MacroDroid si deve effettuare la medesima azione già spiegata anche per la scorsa applicazione. Con essa nel proprio telefono si può configurare il proprio dispositivo con azioni e movimenti molto più dettagliati per garantire un esperienza e rendere più unico il proprio dispositivo personale.