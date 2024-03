L’app di messaggistica più diffusa al mondo, WhatsApp, si appresta a cambiare radicalmente il modo in cui gli utenti interagiscono online.

Questo straordinario sviluppo è il risultato diretto della nuova legge sui mercati digitali dell’Unione europea, che entrerà in vigore nel marzo 2024.

Questa normativa impone alle grandi aziende tecnologiche di agevolare la comunicazione tra diverse piattaforme di messaggistica, aprendo la strada a una maggiore interoperabilità tra le applicazioni.

L’omonima piattaforma, già da tempo un punto di riferimento nel panorama della messaggistica istantanea, si sta preparando a una trasformazione senza precedenti.

Questa mossa rivoluzionaria promette di semplificare notevolmente la comunicazione digitale e di offrire agli utenti un’esperienza più integrata e versatile.

WhatsApp allineato alle normative dell’UE: una svolta epocale

L’implementazione della Direttiva sui Mercati Digitali rappresenta un importante passo avanti nel rendere WhatsApp conforme alle normative europee.

L’app, riconosciuta come una delle principali “gatekeeper” del mercato digitale, è tenuta a rispettare le disposizioni della legge. Una legge che mira a promuovere la concorrenza e a proteggere i diritti degli utenti.

La decisione di aprire le porte a terze parti rappresenta un chiaro segnale dell’impegno della piattaforma, non solo, a seguire le linee guida stabilite dall’UE, ma anche a offrire agli utenti un’esperienza di messaggistica più inclusiva e accessibile.

Una delle caratteristiche distintive di questa nuova funzionalità è la possibilità per gli utenti di gestire le proprie preferenze di comunicazione.

Gli utenti avranno la possibilità di scegliere quali app di messaggistica esterne desiderano integrare con il proprio account WhatsApp. Ciò garantisce agli utenti un maggiore controllo sulla propria esperienza di messaggistica e consente loro di mantenere la privacy e la sicurezza dei propri dati.

Limitazioni e sviluppi futuri: cosa aspettarsi

Malgrado l’entusiasmo generato da questa novità, è importante notare che ci saranno alcune limitazioni iniziali.

Ad esempio, le chat di gruppo che coinvolgono app di terze parti non saranno supportate inizialmente, e non sarà possibile effettuare chiamate attraverso queste piattaforme esterne.

Ad ogni modo, l’app continua a lavorare per migliorare l’integrazione con le piattaforme di terze parti, e si prevede che in futuro saranno supportate ulteriori funzionalità.

Ma non è tutto, l’attivazione della funzionalità di interoperabilità sarà facoltativa, garantendo agli utenti la libertà di scegliere come desiderano utilizzare l’app.