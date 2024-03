ONYX International, azienda leader nel settore dei dispositivi elettronici per la lettura di eBook, ha recentemente ampliato la sua gamma di tablet E Ink introducendo il nuovissimo BOOX Note air3, un taccuino digitale progettato appositamente per la presa di appunti senza distrazioni. Questo nuovo dispositivo si inserisce nella serie Note air3, che offre agli utenti la possibilità di scegliere tra due modelli: il Note air3 standard e il Note air3 C, differenziati rispettivamente per lo schermo in bianco e nero o a colori.

Il BOOX Note air3 si distingue per il suo schermo E Ink Carta da 10,3 pollici, con una densità di pixel pari a 227PPI, garantendo un’esperienza di lettura estremamente nitida e riducendo al minimo l’affaticamento degli occhi. Grazie al display monocromatico, il dispositivo elimina le distrazioni causate dai colori e supporta ben 17 formati di eBook, assicurando così un facile accesso a una vasta gamma di materiali di lettura. Progettato specificamente per migliorare la concentrazione, questo tablet E Ink offre un’esperienza di lettura completamente priva di distrazioni. Inoltre, simile alla sensazione tattile della carta, il BOOX Note air3 presenta una pellicola che rende l’esperienza di scrittura più realistica.

Il nuovo eNote di Onyx

Oltre a ciò, il BOOX Note air3 è dotato di strumenti completi per la presa di appunti, inclusa una funzione di ricerca per parole chiave. Questa consente agli utenti di trovare istantaneamente note rilevanti. Inoltre, grazie all’intelligenza artificiale, è possibile convertire le note scritte a mano in testo modificabile e integrare senza soluzione di continuità i file o i siti web correlati.

In termini di design, il BOOX Note air3 mantiene il profilo sottile del suo predecessore, il Note air2 Plus, con uno spessore di soli 5,8mm. Caratterizzato da un chassis in alluminio premium, il dispositivo emana eleganza e raffinatezza, pur rimanendo leggero e facile da maneggiare per un uso prolungato. Grazie alla sua presa sicura, il BOOX Note air3 offre una piacevole esperienza di scrittura o disegno senza sforzo. In questo modo si stabilisce un nuovo standard per la presa di appunti digitali.

Il BOOX Note air3 è pre-caricato con il firmware più recente. Questo include la funzione Smart Scribe, consentendo agli utenti di perfezionare facilmente le proprie capacità di presa di appunti. Questa innovativa caratteristica consente agli utenti di annotare libri con note scritte a mano. Inoltre, permette di trasformarle senza soluzione di continuità in forme perfette, evidenziare, sottolineare o cancellare la scrittura con facilità.

In aggiunta, la presenza del sistema operativo Android 12 offre l’accesso a numerose applicazioni per prendere appunti e per la lettura. Mentre la gestione dei file è semplificata grazie a BOOXDrop integrato e Onyx Cloud. BOOXDrop consente trasferimenti illimitati, mentre Onyx Cloud offre 10GB di archiviazione gratuita.

Il BOOX Note air3 è disponibile per l’acquisto sullo store ufficiale euroshop.boox.com e su Amazon. Il suo prezzo di listino è di €449, incluso lo stilo Pen Plus. Sullo store ufficiale BOOX è inoltre disponibile un bundle esclusivo che include una custodia magnetica gratuita.