Il MWC 2024 di Barcellona si è concluso da poco più di una settimana, ed ancora oggi abbiamo negli occhi alcuni dei migliori prodotti presentati durante la più importante fiera di tecnologia mondiale. Come ogni anno, noi di TecnoAndroid abbiamo voluto premiare a modo nostro le aziende che maggiormente stanno contribuendo all’innovazione tecnologica, con una serie di premi consegnati direttamente in loco.

Miglior prodotto MWC 2024

Indubbiamente è stato Lenovo ThinkBook Transparent Display Laptop Concept, il prodotto che maggiormente ha catturato l’attenzione nostra e di tutta la stampa globale, per la sua capacità di fornire un approccio tecnologicamente avanzato in un settore fermo e statico. Per maggiori informazioni collegatevi qui, si tratta comunque di un notebook dal display trasparente, peccato sia solo un concept.

Miglior smartphone: Honor Magic 6 Pro

Il premio di miglior smartphone va a Honor Magic 6 Pro, dispositivo eccellente sotto molteplici punti di vista, partendo dall’estetica, un design iconico ed elegante, anche se dalle dimensioni leggermente maggiorate (pesa di 225 grammi), coadiuvato comunque da un display OLED LTPO da 6,8 pollici di diagonale, processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 (con 12/512GB di configurazione), batteria da 5600mAh e molto altro ancora. Qui per tutte le info.

Miglior smartwatch: Xiaomi Watch S3

L’indossabile che tutti dovrebbero necessariamente avere al proprio polso è Xiaomi Watch S3, un prodotto non particolarmente costoso, se pensate che comunque viene commercializzato a soli 149 euro, ma in grado ugualmente di fornire ottime prestazioni generali, variando moltissimo in termini di design. Sono differenti i modelli presenti sul mercato, e sono allineati con tutte le esigenze dei consumatori. Potete scoprirlo qui.

Miglior power station: Oukitel

In questo caso abbiamo voluto premiare direttamente un brand, non il singolo prodotto, ma un’azienda che sta lavorando duramente per portare sul mercato power station di livello, al giusto prezzo. Stiamo parlando, come avrete ormai inteso, di Oukitel, realtà orientale che con il suo P1201E ha aperto le porte verso un settore davvero in fortissima crescita, riuscendo ad esempio ad arrivare una uscita in CA da 1200W, ma puntando fortissimo anche sulla ricarica rapida in sole 1,5 ore, senza perdere di vista tutte le caratteristiche di base richieste dal grande pubblico.