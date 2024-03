Di recente, Instagram ha annunciato l’introduzione di una nuova funzionalità chiamata Friend Map. Quest’ultima permetterà agli utenti di localizzare in tempo reale la posizione dei propri contatti sulla piattaforma.

Tale novità, ispirata a una caratteristica già presente su Snapchat, è stata svelata da Alessandro Paluzzi, un noto leaker italiano, che ha condiviso alcuni screenshot su X e Threads.

La Friend Map sfrutterà la geolocalizzazione dei dispositivi mobili dei contatti mentre utilizzano l’app per monitorare i loro spostamenti. Ciò, come detto, consentirà agli utenti di visualizzare la posizione dei propri amici istante per istante, fornendo loro una nuova modalità per connettersi reciprocamente.

Instagram e Friend Map: preoccupazioni sulla privacy

Malgrado l’entusiasmo per questa nuova funzione di Instragram, sono emerse preoccupazioni riguardanti la privacy degli utenti.

Secondo Paluzzi però, i dati saranno criptati utilizzando il protocollo end-to-end, lo stesso impiegato da WhatsApp per garantire la massima sicurezza.

In più, agli utenti verrà data la possibilità di scegliere chi può visualizzare la propria posizione. Le opzioni includono “Follower che segui“, “Amici stretti” e “Modalità fantasma“, ognuna con diversi livelli di riservatezza.

È importante che gli utenti esercitino cautela nell’utilizzo di questa funzionalità e che selezionino attentamente le impostazioni di privacy in base alle proprie esigenze.

Ad esempio, la modalità fantasma nasconde la posizione a tutti, mentre la lista degli amici stretti permette di condividere la posizione solo con contatti fidati.

In più, è consigliabile evitare di mostrare la propria posizione su Instagram quando si è in vacanza o in luoghi pubblici per evitare rischi come il furto domestico o il pedinamento indesiderato.

Data di rilascio

Al momento, la Friend Map è ancora in fase di sviluppo e non è stata ancora annunciata una data ufficiale di rilascio. E’ probabile però che l’attesa si prolunghi per diversi mesi, dato che l’azienda sta ancora testando internamente il prototipo della funzione.

Insomma, la Friend Map rappresenta un’ulteriore evoluzione delle funzionalità di Instagram, offrendo agli utenti un modo innovativo per connettersi e condividere esperienze con i propri amici. Anche se è fondamentale che gli utenti prestino attenzione alla propria privacy e utilizzino questa funzione in modo responsabile, selezionando attentamente le impostazioni di condivisione della posizione.