Canone RAI evitabile come il BOLLO, ecco come non pagare

Sia il canone Rai che il bollo auto non sono state mai accettate in quanto tasse legittime in Italia, benché siano registrate in questo modo. Molte persone però possono evitare di pagare, come nel caso del canone RAI.

In breve, quelli che possono evitare di pagare il canone sono gli utenti che hanno compiuto 75 anni di età e che hanno un reddito inferiore agli 8000 € annui. Insieme ad essi ci sono anche delle persone con disabilità, coloro che non hanno una televisione o una radio in casa e i militari.

Il canone Rai, che è sceso a 70 € annui, va pagato mensilmente per 10 mesi ed è disciplinato dal Governo che lo impone a tutte le famiglie in maniera uguale.

Bollo auto come il canone, si può non pagare ma solo in alcuni casi

La situazione è diversa per quanto riguarda il bollo auto che viene disciplinato invece regione per regione.

Chi beneficia della legge 104 per un handicap ad esempio può essere totalmente esente dal pagamento del bollo auto. La normativa varia in base al grado di disabilità e alle caratteristiche del veicolo. Anche i veterani di guerra in alcune regioni possono tranquillamente evitare di pagare l’imposta.

In alcune regioni inoltre le persone con comunità che supera i 75 anni sono totalmente “immuni” al bollo auto.

La normativa del bollo è cambiata con l’arrivo dei nuovi veicoli ecologici che hanno cambiato la scena. Chi possiede ad esempio in Lombardia e in Piemonte un’auto elettrica, può evitare di pagare il bollo per sempre, mentre nelle altre regioni l’estensione dura per i primi cinque anni.

Come si può vedere dunque le esenzioni possono variare in base a quelle che sono le normative di ogni regione e possono essere anche soggette a modifiche. Il consiglio pertanto è quello di verificare le normative locali consultando l’agenzia delle entrate della propria regione.