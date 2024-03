Instagram ha annunciato l’implementazione di una nuova funzionalità chiamata Friends Map, che mira a rivoluzionare l’esperienza degli utenti sulla piattaforma. Questa innovativa caratteristica, ispirata al modello di Snapchat chiamato Snap Map, consentirà agli utenti di localizzare i propri contatti in tempo reale, offrendo così una nuova dimensione alla socializzazione virtuale.

Il primo a diffondere la notizia è stato Alessandro Paluzzi, noto sviluppatore di app per Android, il quale ha condiviso su Threads alcune schermate che illustrano il funzionamento di Friend Map. Secondo quanto emerso, gli utenti avranno il controllo completo sulla privacy della propria posizione, potendo scegliere chi può accedere a queste informazioni. Grazie a un sofisticato sistema di crittografia end–to–end, sarà possibile condividere la propria posizione con i follower, con gli “Amici più stretti” o mantenere tale informazione privata.

Nuova funzionalità per la localizzazione su Instagram

Tra le opzioni disponibili figura anche una “Modalità Fantasma“, che consentirà agli utenti di nascondere la loro posizione attiva. Inoltre, Friends Map offrirà la possibilità di lasciare Note sulla mappa, permettendo agli utenti di condividere informazioni utili o scoperte interessanti, come la presenza di un negozio temporaneo o un nuovo ristorante di tendenza.

Parallelamente all’introduzione di Friends Map, Instagram ha lanciato anche una nuova funzionalità chiamata “Nota“. Questo strumento permette agli utenti di condividere brevi messaggi di testo, composti da un massimo di 60 caratteri, inclusi emoji. Tale novità amplia le modalità di espressione e condivisione all’interno della piattaforma, consentendo agli utenti di esprimere i propri pensieri in modo rapido e conciso.

Per usufruire di Note, gli utenti devono assicurarsi di avere installata l’ultima versione dell’app. Se non disponibile immediatamente, l’aggiornamento potrebbe richiedere qualche giorno per essere reso disponibile su tutti i dispositivi. Una volta aggiornata l’app, gli utenti potranno accedere alla sezione dei messaggi, scegliere i follower desiderati (o la lista degli “Amici più stretti“) e pubblicare la propria Nota, la quale comparirà in cima alla casella dei messaggi del destinatario per un periodo di 24 ore. Eventuali risposte alle Note verranno inviate sotto forma di messaggi diretti.

L’introduzione di Friends Map e della funzionalità Nota rappresenta un’ulteriore evoluzione del panorama di Instagram, offrendo agli utenti nuove modalità di interazione e condivisione, mantenendo al contempo un forte focus sulla privacy e il controllo delle informazioni personali.