Huawei trionfa a Barcellona: triplice riconoscimento al Mobile World Congress 2024

Nel contesto del Mobile World Congress 2024 a Barcellona, Huawei ha ottenuto riconoscimenti di alto prestigio da parte di GSMA, il cui significato si estende ben oltre il mero successo aziendale.

I premi includono:

due GLOMO Award : “ Best Mobile Network Infrastructure ” e “ Best Mobile Technology Breakthrough “;

: “ ” e “ “; Il prestigioso “GSMA Foundry Excellence Award 2024” nella categoria “Industry Collaborator“.

Il primo premio, “Best Mobile Network Infrastructure“, celebra l’ingegnosità di Huawei nel campo delle antenne green.

Queste soluzioni innovative, tra cui i modelli Eco, Hertz, BladeAAU e X2, hanno rivoluzionato l’implementazione del 5G, offrendo agli operatori la possibilità di migliorare l’efficienza energetica e le prestazioni di connessione.

L’uso diffuso di queste antenne green ha dimostrato un impatto ambientale significativo, con potenziali risparmi di emissioni di anidride carbonica fino a 90.000 tonnellate.

Huawei tecnologia rivoluzionaria: 0 Bit 0 Watt

Il secondo premio, “Best Mobile Technology Breakthrough“, è stato assegnato alla soluzione “0 Bit 0 Watt” di Huawei, evidenziando l’importanza delle reti native-green per un futuro sostenibile.

Questa tecnologia permette agli operatori di ridurre significativamente il consumo energetico delle reti 5G, migliorando contemporaneamente l’esperienza degli utenti.

La diffusione di questa soluzione su oltre 30 reti globali testimonia il suo impatto positivo sull’industria delle telecomunicazioni.

Il riconoscimento “GSMA Foundry Excellence Award 2024” nella categoria “Industry Collaborator“, invece, sottolinea il ruolo di Huawei come collaboratore e innovatore nell’industria delle telecomunicazioni.

Attraverso progetti come “New Calling 5G” e “Towards Green: Doing More with Less“, l’azienda ha dimostrato un impegno costante per promuovere la sostenibilità e la collaborazione nel settore. La soluzione “1-2-3” per le reti di comunicazione sostenibili è solo uno degli esempi delle iniziative innovative di Huawei supportate da GSMA Foundry.

Impatto globale al MWC 2024

Il Mobile World Congress 2024 a Barcellona ha offerto a Huawei l’opportunità di presentare la propria visione e le soluzioni all’avanguardia.

Lo stand Huawei, situato nella Hall 1 di Fira Gran Via, ha mostrato l’ampia gamma di prodotti e servizi dell’azienda, evidenziando il suo impegno per un futuro digitalmente connesso e sostenibile.

Insomma l’azienda continua a consolidare la sua posizione come leader globale nell’innovazione ICT. Il tutto attraverso un impegno costante per la sostenibilità, l’efficienza energetica e la collaborazione industriale.