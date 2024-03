Google sta lavorando alla nuova serie di dispositivi indossabili tra cui Pixel Watch 3 che avrà dimensioni e caratteristiche molto diverse dai precedenti modelli; questo garantirà il primo posto nella classifica degli orologi intelligenti. Ci saranno due versioni del Google Pixel Watch 3: una con una cassa da 41 mm, simile ai modelli di Pixel Watch e Pixel Watch 2, e un’ altra con dimensioni più rilevanti.

Il fatto che ci sia un aumento della grandezza della cassa per ospitare uno schermo più grande fa si che l’ utente potrà gestire tutte le sue attività più facilmente e anche usufruire delle tante funzionalità che avrà il Pixel Watch 3. Le dimensioni maggiorate contribuiranno a creare una certa rivalità nei confronti dei modelli Apple come Apple Watch Serie 9, ma anche con i modelli Samsung che avranno le stesse dimensioni del Google Watch Pixel 3.

Google, nuove caratteristiche del Pixel Watch 3

Il Google Pixel Watch 3 avrà anche dei bordi ridotti rispetto al modello precedente e in più sarà risolto un altro problema che è quello della durata della batteria che non sarà ridotta come ci si aspetta con uno schermo più grande. La grandezza dei due modelli sarà di 41 mm e 45 mm in modo da poter ospitare uno schermo più grande per facilitare l’ utilizzo dell’ orologio. Inoltre Google sta lavorando ad un nuovo modello: il Pixel Buds Pro 2 poiché la prima versione di questo dispositivo era stata prodotta nel 2022.

Il Google Pixel Watch 3 sarà messo in commercio a ottobre del 2024 insieme al Pixel 9 e Pixel 9 Pro come era già successo per il modello Watch 2 che era stato lanciato insieme al Pixel 8 e 8 Pro. Dal punto di vista di orologi smart quindi dobbiamo aspettarci dei grandi cambiamenti che potranno contribuire ad uno sviluppo per le comunicazioni sempre più veloce dato che le azioni da fare saranno sempre molto più ridotte e facilitate.