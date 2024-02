Il Mobile World Congress 2024 ha preso il via e tra i principali protagonisti spicca Samsung. L’azienda ha scelto questa importante manifestazione a Barcellona per lanciare il suo nuovo gioiello tecnologico: Galaxy AI Vision.

I visitatori dello stand del gigante coreano avranno l’opportunità unica di sperimentare in prima persona le straordinarie funzionalità basate sull’intelligenza artificiale sviluppate da Samsung. Le funzionalità proposte sono state pensate per elevare l’esperienza d’uso dei dispositivi della rinomata serie Galaxy. In particolare, l’attenzione è rivolta alla serie Samsung Galaxy S24, la quale, secondo il produttore, inaugura una nuova era dell’intelligenza artificiale mobile.

Arriva Galaxy AI di Samsung

Samsung precisa che il potente pacchetto di funzionalità Galaxy AI verrà esteso anche alla serie Galaxy Book4 e alla serie Samsung Galaxy Watch6, oltre che al tanto atteso Galaxy Ring. In questo modo vengono ampliate le capacità dei dispositivi in termini di produttività.

TM Roh, Presidente della divisione Mobile eXperience Business di Samsung Electronics, si è dichiarato entusiasta di presentare il pacchetto completo di funzionalità Galaxy AI che abbraccia l’intero portfolio dell’azienda. Questo dimostrerà concretamente come le innovazioni sviluppate dal colosso coreano garantiranno agli utenti un futuro migliore, più intelligente e più connesso.

Oltre alle straordinarie funzionalità presentate in occasione del lancio della serie Galaxy S24, Samsung offrirà ai visitatori l’opportunità di scoprire come il pacchetto Galaxy AI potenzi le capacità di produttività del Galaxy Book4.

Ma le novità non finiscono qui. Lo stand del produttore sarà anche dedicato alla salute, grazie alle incredibili potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale, che migliorerà le performance degli smartwatch Samsung. Tra le nuove funzionalità sanitarie vi sono My Vitality Score, che fornisce approfondimenti personalizzati sulla salute basati su vari fattori come il sonno, le attività, la frequenza cardiaca e la variabilità della stessa, e Booster Card, che aiuta a mantenere uno stile di vita più sano monitorando gli obiettivi predefiniti e fornendo preziose informazioni.

Infine, verrà finalmente svelato il nuovo Galaxy Ring, un innovativo dispositivo pensato per la salute che semplifica il benessere quotidiano. Il dispositivo supporterà uno stile di vita più intelligente e più sano attraverso la piattaforma Health. Con tutte queste incredibili innovazioni, Samsung si conferma ancora una volta all’avanguardia nel mondo della tecnologia e dell’intelligenza artificiale.