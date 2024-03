Omoda è un nuovo marchio nato in Cina ed è pronto a conquistare il mercato automobilistico italiano con il suo nuovo SUV low cost

Questo nuovo marchio sta per debuttare nel mercato europeo con il SUV Omoda 5. Questo SUV è destinato a competere con macchine come la Nissan Qashqai, la Kia Sportage e la Volkswagen Tiguan.

Omoda è appoggiato dal costruttore conterraneo Chery, che ha già un legame con l’Italia attraverso la collaborazione con DR. Quest’ultimo è un marchio che vende auto derivanti dagli esemplari di Chery in Italia dal 2006.

L’obiettivo di Omoda è di arrivare a una grande espansione nell’Europa mediterranea. Questa è una scelta che si diversifica da quelle delle altre aziende cinesi come BYD, SAIC (con il marchio MG), NIO, Xpeng e Geely (con il marchio Zeekr), che invece hanno deciso di far partire il loro percorso dal Nord Europa.

Andiamo a vedere i dettagli dell’Omoda 5

L’Omoda 5 sarà un SUV/crossover che farà parte delle segmento C (categoria di SUV dalle medie dimensioni perfetti per viaggiare o per camminare nel traffico cittadino).

Presenterà un’estetica davvero accattivante, caratterizzata da una grande griglia anteriore con una trama a rombi, luci diurne lunghe e sottili in orizzontale, e un paio di gruppi ottici a LED sviluppati in verticale. Le linee sono affascinanti e tormentate con movimenti concavi e convessi. Le ruote da 215/55 R 18 saranno incorniciate da fasce in plastica che passano sul passaruota.

Anche gli interni non sono da meno, infatti una plancia sviluppata in orizzontale e quasi completamente priva di comandi fisici. Uno schermo da 10.2 pollici non bastava quindi ce ne sono 2, posizionati uno accanto all’altro e grazie ad essi è possibile gestire quasi tutto. Dietro il volante troviamo una strumentazione con una grafica personalizzabile per le info dell’auto e la gestione degli ADAS.

L’Omoda 5 monterà un motore 4 cilindri in linea 1.6 turbo benzina, con 197 CV di potenza e 290 Nm di coppia. Il motore sarà affiancato da una doppia frizione con 7 marce. Monterà delle sospensioni anteriori McPherson, mentre quelle posteriori saranno multi-link.

Nonostante tutte queste caratteristiche, il SUV ha un prezzo davvero basso, infatti il listino di partenza sarà inferiore ai 30.00 euro. E’ prevista anche una versione completamente elettrica, ovvero l’Omoda E5. Questa versione del SUV avrà un autonomia di 430 km nel ciclo WLTP e sarà alimentata da una batteria da 61 kWh di tipo LFP (Litio-Ferro-Fosfato). Il prezzo stimato è inferiore ai 35.000 euro.

Come si può vedere, Omoda è veramente pronta a fare un’entrata in scena con i fiocchi.