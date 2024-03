L’annuncio del nuovo smartphone di fascia media del produttore tech Realme è ormai alle porte. L’azienda ha infatti anticipato un questi giorni svariate caratteristiche di Realme 12 5G. Ora, però, l’azienda ha anche rivelato una caratteristica davvero unica di questo dispositivo. Stiamo parlando del Dynamic Button, una sorta di terzo tasto fisico posto sul frame laterale dello smartphone e che sarà possibile utilizzare per svolgere diverse azioni. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli emersi in rete in queste ore.

Realme 12 5G, il nuovo mid-range di Realme con Dynamic Button

Il prossimo medio di gamma di casa Realme sarà davvero unico con la sua nuova funzionalità. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda ha rivelato in queste ore che il nuovo Realme 12 5G sarà dotato di un Dynamic Button. Osservano l’immagine teaser pubblicata dall’azienda in queste ore, possiamo notare come in realtà questo tasto sia proprio il tasto di accensione e spegnimento.

Tuttavia, sul nuovo smartphone di casa Realme, questo tasto si potrà utilizzare per avviare rapidamente diverse applicazioni ma non solo. Gli utenti potranno ad esempio avviare facilmente la fotocamera, potranno accendere con semplicità il flash, potranno inserire all’istante la modalità aereo e tanto altro. Oltre a questo, l’azienda tech non ha rivelato altri dettagli di rilievo.

Manca comunque soltanto un giorno all’annuncio ufficiale di questo nuovo smartphone, quindi non ci resta che attendere per scoprire tutti i dettagli. Ricordiamo comunque che, secondo le indiscrezioni ed i rumors emersi in queste settimane, sappiamo che il nuovo Realme 12 5G potrà contare su un sensore fotografico principale da ben 108 MP. Quest’ultimo sarà collocato in un modulo fotografico di forma circolare assieme a due altri sensori (sicuramente un sensore grandangolare e un sensore macro o di profondità) più un piccolo flash LED. Ricordiamo inoltre che, durante l’evento del 6 marzo 2024, sarà annunciato ufficialmente anche il nuovo Realme 12+ 5G.