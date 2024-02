Whatsapp, l'INPS ora ha un suo canale per le comunicazioni riservate agli utenti

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) ha lanciato “INPS per tutti”, un innovativo canale di comunicazione su WhatsApp destinato a offrire un servizio informativo diretto a imprese, pensionati, lavoratori, famiglie e cittadini. Questo canale rappresenta un’ulteriore espansione della presenza digitale, che già utilizza diversi social media per interagire con il pubblico. Attraverso l’app di messaggistica più diffusa in Italia, l’Istituto mira a raggiungere un ampio pubblico, sfruttando la vasta penetrazione dello strumento tra gli italiani.

Whatsapp: tutto è più semplice con il canale dell’INPS

Il servizio “INPS per tutti” si impegna a fornire, con cadenza settimanale, una selezione di contenuti riguardanti gli argomenti più attuali e di interesse per gli utenti. Questi aggiornamenti includeranno una varietà di formati, come brevi notizie, video, link utili e materiali visuali, con l’obiettivo di offrire un’informazione completa e approfondita direttamente sui dispositivi mobili degli iscritti.

L’iniziativa si inserisce nella strategia dell’INPS di utilizzare le tecnologie digitali per migliorare l’accessibilità e la tempestività delle informazioni. Il canale vuole essere uno strumento agile e immediato per tenere gli utenti aggiornati sui temi caldi legati alla previdenza sociale, tra cui pensioni, sostegni alle famiglie, bonus, indennità, cassa integrazione e contributi.

Per facilitare la fruizione dei contenuti, i messaggi inviati attraverso il canale saranno organizzati per tematiche e contrassegnati da colori specifici: il verde identificherà le comunicazioni destinate a imprese e professionisti autonomi; il giallo sarà usato per le novità sul fronte del lavoro; l’arancione per le pensioni e la previdenza; il rosso per sostegni, sussidi e indennità; e il blu per le comunicazioni istituzionali, come eventi e osservatori.

L’iscrizione al canale “INPS per tutti” è semplice e può avvenire tramite un link dedicato o inquadrando un QR Code disponibile nelle sedi territoriali dell’INPS. Una volta iscritti, gli utenti riceveranno gli aggiornamenti dall’Istituto e potranno interagire con i contenuti, sebbene non sia prevista la possibilità di inviare messaggi o richieste direttamente all’INPS. Questa modalità garantisce un elevato livello di privacy e sicurezza, assicurando agli utenti l’affidabilità e l’autorevolezza delle informazioni ricevute.