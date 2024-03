Il CEO di NVIDIA, nel corso di un’ intervista, rivela quale sia la sua intelligenza artificiale preferita. Molti pensano che sia Chat GPT, in quanto una delle più famose e utilizzate dai consumatori. Ma incredibilmente si tratta di un altro servizio di IA. In questa intervista rilasciata su Wired, il CEO di NVIDIA ha dichiarato che la sua IA preferita sarebbe Perplexity AI. Questo servizio di intelligenza artificiale si definisce come un vero e proprio motore di ricerca che, a differenza di altri browser, è basato sulla conversazione. Questa IA è stata lanciata nel 2022 ed attualmente si basa su GPT-3.5. A differenza di altri Chatbot, Perplexity AI integra i sui discorsi con fonti e cita link da cui ha preso la fonte.

Il CEO di NVIDIA dichiara di utilizzarla letteralmente quasi tutti i giorni, in quanto ritiene questa IA uno strumento veramente interessante e molto utile per le faccende di lavoro. Jensen Huang non ha detto una parola su altre IA come Chat GPT o Gemini. Huang definisce l’intelligenza artificiale molto utile soprattutto per la ricerca di nuovi farmaci e per l’aiuto che potrebbe dare alla medicina.

NVIDIA intanto non sta passando un brutto periodo in termini finanziari e continua a crescere. Ciò fa in modo che il CEO di NVIDIA, Jensen Huang, sia diventato la ventunesima persona più ricca al mondo. Nella stessa intervista rilasciata a Wired Jensen ha dichiarato di avere ottimi rapporti con la TSMC di Morris Chang, poiché vorrebbe che l’azienda produca i vari chip per NVIDIA nei prossimi anni.

Perplexity AI: ecco la IA preferita dal CEO di NVIDIA

Questa intelligenza artificiale, si concentra specialmente su determinati ambiti come: