Come ben sappiamo molto presto in tutto il mondo, Europa ed Italia comprese, arriverà la nuova versione di iOS, la 17.4 che porterà con se un cambiamento a dir poco epocale per lo storico sistema operativo di Apple, la nota azienda infatti per conformarsi al Digital Market Act, sarà obbligata ad attivare il sideloading, feature che consentirà l’installazione di app da store alternativi al’App Store, mossa sgradita ad Apple ma che l’azienda non può esimersi dal compiere per evitare di incappare in sanzioni pesanti.

A quanto pare però, c’è chi non è contento ed anzi, pretende di più sia da Apple che dall’Unione Europea, alcune aziende infatti, tra le quali figurano Epic Games e Spotify, sono convinte che Apple stia attuando un vero e proprio specchio per le allodole e hanno chiesto all’UE di intervenire.

Azioni per tutto ma per niente

In una lettera inviata alla Commissione Europea le aziende hanno accusato Apple di star eludendo il reale spirito del DMA, avendo creato intorno a se un sistema che impedisce ai concorrenti di competere sul mercato delle app, criticando anche le politiche di avviso degli utenti che rende difficile a questi ultimi fare scelte informate.

Ovviamente è palese il conflitto di interesse tra Apple e le altre aziende, ciò non toglie che il DMA è una norma ormai entrata in vigore e approvata, dunque Apple dovrebbe rispettarla nella sua pienezza, mentre secondo le aziende tutto indica che quest’ultima si stia limitando ad un rispetto formale ma non concreto, intervenendo con soluzioni che dovrebbero cambiare tutto ma allo stesso tempo non cambiano niente.

Le aziende chiedono alla Commissione di intervenire per far si che Apple rispetti realmente e concretamente il DMA e non a modo suo, staremo a vedere, è evidente che le pressioni sull’azienda stiano aumentando, dunque un intervento della CE non sarebbe da escludere.