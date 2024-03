Recenti segnalazioni indicano che Google potrebbe essere in procinto di introdurre un nuovo dispositivo di streaming. Altre invece parlano di un aggiornamento dell’hardware del suo modello più recente, facente parte della famiglia Chromecast con Google TV.

Le voci, anche se non sono state ancora confermate ufficialmente, derivano da un’analisi del codice dell’app Google Home condotta da 9to5Google. Questa analisi ha rivelato un riferimento a un dispositivo denominato “YTC”, che è stato interpretato come un possibile nuovo Chromecast.

Al momento, mancano ancora dettagli su questo presunto nuovo dispositivo di streaming. Non sono state rese note specifiche tecniche né il prezzo di lancio. La presenza della sigla “YTC” nel codice, però, potrebbe suggerire un’associazione con YouTube o YouTube TV.

Un servizio di streaming TV in diretta che attualmente non è disponibile in tutte le regioni, incluso l’Italia.

Il nuovo Chromecast di Google, tutti gli indizi

Questo non è il primo accenno a un nuovo dispositivo nel codice dell’app Google Home. L’anno scorso è emerso un riferimento simile con il nome in codice “YTD“. In più, la beta di Android TV 14, rilasciata a settembre 2023, ha mostrato un video che sembrava raffigurare un nuovo telecomando. Ciò potrebbe essere collegato al presunto nuovo dongle Chromecast con Google TV.

Al momento, è importante mantenere un approccio cauto e attendere ulteriori sviluppi e conferme ufficiali da parte di Google.

Malgrado i segnali promettenti nel codice dell’app e nelle versioni beta di Android TV, non vi è ancora una conferma definitiva su un nuovo dispositivo Chromecast. Potrebbe trattarsi anche di un aggiornamento di un modello esistente, una nuova variante o un dispositivo completamente nuovo, ma per ora tutto rimane nel campo delle ipotesi.

Per ora, non ci resta che attendere ulteriori comunicazioni da parte dell’aziends per saperne di più su questo potenziale nuovo dispositivo di streaming. Restate connessi per tutti gli eventuali aggiornamenti!