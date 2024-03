Ogni giorno, nel corso delle nostre attività quotidiane, siamo soliti ricevere una varietà di telefonate. Tra queste chiamate, troviamo una particolare tipologia che dovremmo evitare: quelle che nascondono dietro di sé una truffa.

Una delle più diffuse e insidiose forme di truffa telefonica è nota come “wangiri“, un termine giapponese che letteralmente significa “un giro e giù“. Questo tipo di truffa segue uno schema orchestrato con precisione, progettato per sottrarre denaro alle vittime senza che loro ne siano consapevoli. Capire come funziona questa truffa e quali sono i modi per contrastarla è essenziale per proteggerci da potenziali danni finanziari.

Come proteggersi dalla truffa telefonica

La truffa wangiri si sviluppa attraverso una serie di fasi ben definite. Inizialmente, il truffatore effettua una serie di chiamate brevi e ripetute alla stessa persona, non dando il tempo sufficiente per rispondere. Questo crea un senso di curiosità e urgenza nella vittima, spingendola a richiamare il numero sconosciuto per scoprire l’origine della chiamata. Una volta che la vittima richiama il numero, si attiva un meccanismo di addebito che preleva denaro dal credito residuo della vittima.

Il trucco consiste nel far credere alla vittima che la chiamata provenga da un amico o un familiare in difficoltà, incoraggiandola così a richiamare il numero per offrire aiuto. Una volta attivata la truffa, il denaro viene sottratto rapidamente senza che la vittima se ne accorga immediatamente.

Fortunatamente, esistono modi per proteggersi dalla truffa wangiri. Il primo passo è essere consapevoli dell’andamento delle chiamate sospette: se notiamo una serie di chiamate brevi e ripetute da uno stesso numero, è consigliabile bloccare immediatamente quel contatto. Inoltre, è importante educare se stessi e gli altri sulle potenziali truffe telefoniche, in modo da evitare di cadere nelle trappole dei truffatori.

È importante notare che, sebbene la truffa wangiri possa comportare un certo danno finanziario, di solito il denaro sottratto è limitato e non rappresenta una grave perdita economica. Rimanere vigili e informati sulle nuove tecniche di frode però è essenziale per proteggere se stessi e la propria sicurezza finanziaria. Essere consapevoli e pronti a agire di fronte alle potenziali minacce può fare la differenza tra cadere vittima di una truffa e preservare la propria integrità finanziaria.