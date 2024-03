Android offre GRATIS queste app e questi GIOCHI a pagamento sul Play Store

Come si può notare ultimamente, gli utenti Android stanno beneficiando di tantissime novità che vanno ad includere migliorie nel sistema operativo ma non solo. Uno degli aspetti più importanti in assoluto è sicuramente quello inerente al Play Store di google che infatti è pieno di titoli e migliora ogni giorno sempre di più.

Oggi gli utenti hanno modo di approfittare di una grande opportunità: nel Play Store ci sono titoli a pagamento gratis. Esatto, si possono portare a casa giochi ed app che hanno un prezzo, senza pagare neanche un solo euro. Basta solo fare in tempo per non restare fregati. Da un momento all’altro infatti potrebbe tornare tutto allo stato originale.

Nel Play Store di Google ci sono tanti titoli a pagamento gratis per gli utenti Android

Si vede chiaramente oggi nel Play Store la presenza di tanti titoli a pagamento da poter scaricare gratis ed è per questo che c’è una lista. È stato realizzato appositamente un elenco pieno di titoli che può mettere gli utenti in condizioni di avere contenuti premium senza pagare. In basso ecco la lista completa con tutto incluso e che comprende il meglio.

Per procedere al download serve solo ed unicamente cliccare sui nomi evidenziati i quali porteranno direttamente al Play Store. In questo modo ogni titolo scaricato potrà essere gratuito per sempre per chi ne approfitta. Anche disinstallandolo in seguito, nel caso in cui qualcuno ci ripensasse potrà scaricarlo di nuovo gratis, proprio perché Google Play tiene conto del fatto che quel determinato titolo era stato scaricato in precedenza gratis. Ecco quindi l’elenco finale con tutti i link inclusi: