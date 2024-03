Google ha recentemente implementato una serie di aggiornamenti per il suo browser Chrome, finalizzati a migliorare l’esperienza di ricerca degli utenti. Queste nuove funzionalità, distribuite in tre diverse aree, sono progettate per semplificare e arricchire la ricerca online.

Innanzitutto, Google ha introdotto un miglioramento significativo nella visualizzazione delle immagini correlate durante le ricerche. Fino ad ora, Chrome mostrava solo anteprime di immagini per risultati di ricerca molto specifici. Grazie a questo aggiornamento, ora gli utenti possono godere di una vasta gamma di immagini correlate anche durante ricerche meno specifiche, sia su dispositivi Android che iOS.

Le novità in arrivo per Google

In secondo luogo, il motore di ricerca ha implementato nuovi suggerimenti basati sulle ricerche precedenti dell’utente e su risultati simili cercati da altri. Questo avviene quando si è loggati a Chrome con il proprio account Google. Ad esempio, se un utente ha precedentemente cercato una pietanza coreana durante ricerche successive potrebbe ricevere suggerimenti correlati ad altri piatti coreani o ingredienti simili.

Infine, Google ha dedicato risorse allo sviluppo di funzionalità che migliorano l’esperienza di ricerca anche in condizioni di connessione debole. Questo è particolarmente utile per gli utenti che potrebbero trovarsi in aree con segnale limitato o instabile. Grazie a questi miglioramenti, gli utenti di Chrome su Android e iOS possono continuare a ricevere suggerimenti di ricerca anche quando la connessione è poco affidabile.

Oltre agli aggiornamenti per il browser Chrome, Google ha anche apportato modifiche alla sua piattaforma Google TV. Queste modifiche includono un restyling dell’aspetto delle app sulla schermata “Per te“, rendendole più eleganti e compatte. Le icone delle app sono ora di forma circolare, consentendo una visualizzazione più ordinata e moderna. Inoltre, è stato aggiunto un nuovo accesso ai canali gratuiti e viene visualizzato un maggior numero di app sulla schermata. La riga delle app personali include ora i pulsanti “riordina” e “aggiungi“, offrendo agli utenti maggiore flessibilità e controllo sulla disposizione delle proprie app sulla piattaforma.

Questi aggiornamenti riflettono l’impegno continuo di Google nel migliorare costantemente le sue piattaforme e offrire un’esperienza utente sempre più soddisfacente e personalizzata. Con questi miglioramenti, gli utenti possono godere di una ricerca più intuitiva e ricca di contenuti su Chrome, nonché di un’esperienza di intrattenimento più fluida su Google TV.