TIM regala le sue OFFERTE da 150 giga a tutti, ecco come

Al momento non c’è di meglio sul mercato: le Power di TIM riescono a garantire tutto ciò che serve su uno smartphone quotidianamente. Effettivamente tutti gli utenti che sono scappati via un tempo, stanno pensando di rientrare sfruttando questa grande occasione rappresentata da due opportunità uniche.

La prima è la Power Iron mentre la seconda si chiama Power Supreme Web Easy. Le offerte in questione sono molto simili tra loro ma differiscono per via dei contenuti legati ad Internet e in merito al prezzo mensile, estremamente vantaggioso per tutti.

TIM lancia le sue migliori promo: ecco il ritorno delle Power

La prima delle due riesce a garantire tutti i mesi minuti senza limiti per telefonare ogni tipo di utente con ogni tipo di gestore, messaggi senza limiti verso chiunque e infine un numero di giga pari addirittura a 100 in 4G.

La seconda offerta è molto simile alla prima perché offre minuti e messaggi messaggi senza limiti in egual modo, ma questa volta con ben 150 giga in 4G. TIM vuole dominare proprio con questi presupposti, mettendo a disposizione del suo pubblico tanta qualità e soprattutto tanta quantità. La prima offerta costa solo 6,99 € al mese, mentre la seconda arriva a 7,99 € al mese.

Sia la prima che la seconda sono destinate però solo ad alcuni utenti, siccome l’obiettivo di TIM è quello di attaccare determinati gestori. in primo luogo il gestore che si vuole disturbare è Iliad pertanto tutti gli utenti provenienti da questo operatore potranno sottoscrivere le due offerte di TIM. Lo stesso vale anche per chi proviene dai gestori virtuali.

Da ricordare inoltre che solo per il primo mese c’è un regalo per tutti: TIM ha deciso di regalare a tutti gli utenti che sottoscrivono una di queste offerte tutto il mese gratuito, per cominciare a pagare a partire dal secondo in poi.