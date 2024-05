Il mondo della telefonia è senza alcun dubbio costellato di offerte che ogni giorno aumentano la possibilità di scelta da parte dei clienti che devono decidere un operatore a cui abbonarsi per poi sottoscrivere una promozione in grado di soddisfare le proprie esigenze.

Ovviamente gli operatori cercano di offrire l’offerta migliore ai propri clienti per garantirsi la fetta di mercato più ampia e allo stesso tempo introiti soddisfacenti, alle volte rubando anche i clienti agli altri operatori con offerte ad hoc per coloro che decidono di effettuare la portabilità del numero di telefono.

Tra questi è presente Iliad la quale da ormai un po’ di anni non sbaglio un colpo dal punto di vista delle offerte commerciali commerciali, il listino di promozioni è infatti sempre nutrito di possibilità ad un costo decisamente accattivante, ecco dunque che proprio recentemente Iliad ha deciso di riproporre un’offerta che gli utenti hanno amato, stiamo parlando della Giga 180.

Dati e fibra ottica

L’offerta in questione per chi la sottoscrive garantisce minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 180 GB di traffico dati con copertura 5G, il tutto ad un prezzo di 9,99 € al mese con un costo di attivazione iniziale di 9,99 €.

Ma non è finita qui, infatti Iliad per coloro che scelgono di attivare una promozione da 9,99 € al mese garantisce anche la possibilità di accedere a un costo agevolato per la connessione in fibra ottica da casa, la quale godrà di uno sconto di cinque euro in bolletta che consentirà dunque di usufruire di una promozione Internet in fibra ottica 19,99 € al mese piuttosto che 24,99 € al mese.

Se siete interessati dunque correte ad attivare la nuova promozione e nel caso anche quella da casa, per farlo vi basterà recarvi o sul sito Internet di Iliad o presso uno dei centri Iliad presenti in Italia e fare l’attivazione fisicamente.