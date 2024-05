L’annuncio della partnership pluriennale tra DAZN e il mondo del volley rappresenta un momento molto importante per gli amanti di questo sport in Italia. Grazie all’ accordo, gli appassionati avranno la possibilità di seguire tantissime competizioni internazionali maschili e femminili direttamente sulla piattaforma streaming, fino al 2029. Un importante che testimonia l’impegno dell’app nel fornire un’esperienza di visualizzazione completa e coinvolgente, ampliando ulteriormente la propria offerta con una delle discipline più amate in Italia.

DAZN e le nuove opportunità di intrattenimento

L’inclusione di eventi di spicco come l’edizione 2024 della Volleyball Nations League su Dazn promette di regalare agli spettatori momenti indimenticabili di azione e suspense. Le Nazionali azzurre, sia maschile che femminile, saranno protagoniste di una serie di sfide epiche. Mentre cercheranno di guadagnarsi un posto alle Olimpiadi di Parigi 2024. La fase a gironi, in particolare, assegnerà punti cruciali per il ranking mondiale. Contribuendo a rendere ogni partita un’occasione assolutamente imperdibile. Con la trasmissione in esclusiva sulla base, gli spettatori avranno la possibilità di vivere ogni momento clou delle competizioni. Godendo di una copertura completa e di qualità dello sport che amano.

Ma l’accordo va oltre le competizioni di prestigio. Si tratta, come detto, di una collaborazione decennale che promette di consolidare ulteriormente il legame tra DAZN e il mondo della pallavolo italiano. Grazie a questa collaborazione, l’ omonima app streaming si conferma ancora come un punto di riferimento per gli amanti dello sport nel paese. Offrendo una soluzione completamente dedicata alle discipline sportive. Oltre al volley, gli abbonati potranno infatti godere di una varietà di altri contenuti. Tra cui calcio, basket, boxe, UFC e molto altro ancora. Questo accordo testimonia l’impegno dell’ azienda nel soddisfare le esigenze degli abbonati, offrendo loro tantissime opzioni tra cui scegliere. Cosa da avere l’opportunità di seguire le proprie discipline preferite, sempre con la massima convenienza e facilità di accesso.