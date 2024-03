TikTok, ASSURDO quello che accade: scomparsi milioni di brani musicali

Il mondo dei social ultimamente sta impazzendo per via dei tanti utenti che lo frequentano, ma anche sotto altri aspetti. Stando a quanto riportato infatti TikTok, la celebre piattaforma ormai in voga tra i più giovani, è in questo momento al centro di un vero e proprio terremoto.

Il tutto riguarderebbe una disputa con la celebre etichetta Universal Music Group, vista soprattutto la scadenza dell’accordo tra le due parti in merito ai diritti d’autore sulle registrazioni musicali.

TikTok e Universal in lotta per milioni di brani cancellati dalla piattaforma

Una volta scaduto l’accordo, non rinnovato, Universal ha scelto di ritirare dalla famosa piattaforma tutte le registrazioni dei suoi artisti famosissimi in tutto il mondo, del calibro di Billie Eilish, Taylor Swift e The Weekend. Attualmente però è stata rincarata la dose visto che è stato chiesto a TikTok di rimuovere anche tutte quelle canzoni che sono state pubblicate da Universal senza valutare da chi siano state scritte o interpretate. Questo significa che tantissimi brani, milioni, con molte collaborazioni ed artisti, stanno letteralmente scomparendo dal social.

Tutto ciò sta accadendo per un motivo in particolare, ovvero che secondo Universal, TikTok non starebbe pagando abbastanza i diritti d’autore di ogni canzone. Il social però ha voluto rispondere mettendosi a disposizione, pronto a negoziare anche un accordo nuovo accusando però lo stesso tempo gli Universal di usare delle tattiche aggressive e di pressione. Il colpo che TikTok ha subito è stato davvero molto duro, visto che la musica è una parte fondamentale del business che tratta. I creatori di contenuti infatti si stanno trovando molto in difficoltà non avendo a disposizione milioni di brani musicali a cui prima si affidavano.

Al momento le parti sembrano ancora distanti, ma sarebbe partita una trattativa che con grande probabilità dovrebbe risolvere tutto. Il problema sta puramente nelle tempistiche.