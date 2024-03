Un’indagine recente condotta dal Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) ha gettato luce sulle inclinazioni dei consumatori che hanno da poco abbandonato il mondo Android per abbracciare gli iPhone e il sistema iOS.

Ciò che emerge è un quadro intrigante che mette in evidenza le loro scelte di dispositivi iOS e le preferenze di modelli.

In un’inaspettata svolta, gli ex utenti Android sembrano aver preferito i modelli di base dell’omonimo brand rispetto alle versioni di punta.

Secondo i dati raccolti dal CIRP, IL 14 e il 14 Plus hanno registrato il maggior numero di adozioni tra coloro che hanno effettuato il switch da Android ad iOS. Questo risultato sorprendente suggerisce una chiara inclinazione verso le opzioni di fascia inferiore nella gamma Apple.

La tenue accoglienza dell’iPhone 15 e le sfide di disponibilità

L’iPhone 15, rilasciato solo poco prima della chiusura dello studio, ha mostrato una modesta quota di mercato tra gli ex utenti Android.

Anche se è importante considerare che le limitate disponibilità potrebbero aver influenzato questa tendenza. La novità del modello potrebbe non aver dato sufficiente tempo agli utenti per valutare appieno le loro opzioni.

Malgrado la predominanza dei modelli base, l’iPhone SE ha catturato l’attenzione del 10% degli ex utenti Android, mentre l’8% ha optato per il 12.

Questi dati suggeriscono un interesse costante per le versioni più accessibili degli iPhone, nonostante l’esistenza di opzioni più avanzate.

Preferenze per gli iPhone Pro e Pro Max

Nel complesso, il 37% degli utenti che hanno fatto il passaggio da Android ad iOS ha scelto un iPhone Pro o Pro Max. Nonostante la preferenza per i modelli di base, una parte significativa degli utenti ha comunque optato per le versioni più avanzate e costose, dimostrando una varietà di preferenze nel mercato.

Insomma, gli ex utenti Android sembrano essere attratti principalmente dai modelli di base degli iPhone, con una predilezione per l’iPhone 14 e il 14 Plus.

Con il mercato degli smartphone in continua evoluzione, sarà interessante osservare come queste tendenze si svilupperanno nel tempo.