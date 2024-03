Il mondo delle due ruote ha sempre rappresentato un connubio tra libertà e tecnologia, ma la nuova proposta del costruttore finlandese Verge porta questa connessione a un livello completamente nuovo. Con il lancio della loro ultima creazione, la Verge Ts Ultra, il concetto di moto viene ridefinito attraverso l’integrazione di una vasta gamma di tecnologie all’avanguardia, creando non solo un mezzo di trasporto, ma una vera e propria esperienza di guida avanzata.

L’elemento chiave che distingue la Ts Ultra è il suo “senso della vista“. Grazie all’impiego di telecamere di nuova generazione, radar, sensori e intelligenza artificiale, questa moto è in grado di percepire tutto ciò che accade attorno al guidatore con un’ampia gamma di sensori che scansionano l’ambiente fino a 250 metri di distanza. Questo sistema va a generare un’assistenza senza precedenti al pilota, rendendo la guida su due ruote non solo più sicura, ma anche più intuitiva.

Motore elettrico e design futuristico della moto Verge Ts Ultra

Verge ha abbracciato un approccio completamente nuovo al design e alla tecnologia motociclistica. Grazie all’integrazione di un motore elettrico ad anello posizionato all’interno della ruota posteriore senza mozzo e una batteria situata alla base del telaio per abbassare il baricentro, la moto propone una sensazione di guida eccezionale, regalando una percezione di maggiore leggerezza. Questa soluzione non solo ottimizza l’equilibrio e la maneggevolezza, ma elimina anche le parti mobili soggette ad usura, garantendo una maggiore affidabilità nel tempo.

Inoltre, la Ts Ultra promette prestazioni eccezionali in termini di autonomia e tempi di ricarica. Attraverso un’autonomia di 375 km e un tempo di ricarica da 0 all’80% in soli 25 minuti utilizzando la ricarica veloce compatibile con i caricabatterie Tesla, questa moto si dimostra pronta per affrontare lunghe distanze senza compromessi.

La Ts Ultra è anche dotata del sistema proprietario Starmatter Vision, composto da sei telecamere di nuova generazione e due radar ad alta risoluzione, che forniscono una rete di sicurezza a 360 gradi intorno al pilota. Una centralina elabora i dati e li trasporta su due display 3D alimentati da Unreal Engine, dando al pilota una visione completa dell’ambiente circostante. Il sistema Verge HMI invece offre un controllo preciso sul comportamento della moto, con modalità di guida avanzate e gestione delle impostazioni di ricarica, garantendo un’esperienza personalizzata e sicura per ogni pilota. Queste sono solo alcune delle fantastiche caratteristiche della futuristica moto.