Nel panorama delle telecomunicazioni italiani la divisione italiana di Vodafone potrebbe passare sotto il controllo di Swisscom.

La notizia è stata confermata direttamente dalla società di telecomunicazioni britannica.

Quest’ ultima ha infatti annunciato di essere attualmente impegnata in trattative esclusive con l’azienda elvetica per una possibile vendita. Anche se nulla è stato ancora deciso, le discussioni tra le due parti sono in corso, e se l’accordo si concluderà positivamente, Vodafone riceverà dalla vendita un corrispettivo in denaro pari a 8 miliardi di euro.

Il noto operatore ha dichiarato di aver intrattenuto conversazioni con diverse controparti al fine di esplorare opzioni per consolidare il mercato delle telecomunicazioni in Italia. La società ritiene che la potenziale transazione con Swisscom offra la migliore combinazione di creazione di valore, pagamento anticipato in denaro e certezza della transazione per gli azionisti di Vodafone.I

Vodafone, i precedenti tentativi di acquisizione e la proposta di iliad

Le discussioni di Vodafone riguardano principalmente iliad, un operatore che ha tentato due volte di acquisire la società senza successo. Nell’ultimo tentativo, iliad aveva proposto la costituzione di una joint venture al 50% con il pagamento di 6,6 miliardi di euro in contanti a Vodafone. Ovvero oltre a 2 miliardi di euro per il finanziamento dei soci. Ad ogni modo, l’operatore ha rifiutato entrambe le offerte.

La società ha ribadito che sta esplorando diverse opzioni per il mercato italiano delle telecomunicazioni.

Nonostante le trattative in corso con Swisscom siano considerate molto promettenti, Vodafone ha sottolineato che non vi è ancora alcuna certezza che l’accordo sarà raggiunto.

La società ha promesso di fornire ulteriori aggiornamenti in merito alle prossime mosse.

Insomma, il settore delle telecomunicazioni in Italia sta attraversando una fase di grandi cambiamenti, con uno dei più grandi gestori Italiani che esplora diverse opzioni per il suo futuro nel mercato italiano.

Resta da vedere come si evolveranno le trattative e se Vodafone sarà in grado di realizzare la migliore soluzione per sé e per i suoi azionisti.