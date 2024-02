BMW CE 02: la nuova Mini Moto Elettrica guidabile a 16 anni

Mentre il mercato dell’elettrico a due ruote in Italia ha mostrato un rallentamento nel 2023, a livello globale sta vivendo una crescita significativa, anche se i volumi di vendita non sono ancora paragonabili a quelli delle auto elettriche. Una casa europea si sta distinguendo per la sua forte presenza: la BMW. Nel segmento delle moto e scooter completamente elettrici con una potenza superiore a 11 kW, la casa bavarese detiene una quota di mercato del 70%, grazie soprattutto al suo modello CE 04, che si distingue come il più avanzato tra gli scooter di ultima generazione, sia per il design che per la tecnologia incorporata.

Per ampliare ulteriormente la sua base di clienti, BMW ha deciso di lanciare il CE 02 nel 2024. Questo nuovo modello, un elettrico urbano dal prezzo di partenza di 7.750 euro, si distingue per la sua natura ibrida, che lo rende un’opzione unica nel suo genere e già molto apprezzata.

La Moto BMW, piccola cilindrata e adatta a tutti

La CE 02 di BMW si colloca tra i veicoli di piccola cilindrata ideali per gli spostamenti urbani, popolari negli ultimi tempi. Essa si distingue però dagli altri modelli per diversi motivi. Innanzitutto, è disponibile in due varianti di potenza: 11 kW, adatto a chi ha la patente B o A1, e 4 kW, adatto ai conducenti con patente AM a partire dai 14 anni di età.

Dal punto di vista del design, la moto BMW CE 02 presenta linee minimaliste e moderne, con richiami alle naked più classiche. Dotata di cerchi in alluminio da 14″, monta pneumatici da 120/80 all’anteriore e 150/70 al posteriore, garantendo agilità in città e stabilità su strada. Inoltre, offre una tecnologia avanzata, tipica delle moto più che degli scooter, con un impianto frenante composto da due dischi e un sistema ABS che agisce solo sulla ruota anteriore. Tra le caratteristiche di serie troviamo l’ASC (Automatic Stability Control) e l’RSC (Recuperation Stability Control).

Il CE 02 propone anche due modalità di guida: la “Flow“, più tranquilla, e la “Surf“, più scattante. È disponibile anche un pacchetto opzionale chiamato “Flash“, che include manopole riscaldabili, supporto per lo smartphone e connettività, consentendo di utilizzare il telefono come display aggiuntivo per informazioni aggiuntive durante la guida. Piacevole da guidare ed emozionante, la CE 02 raggiunge una velocità massima di 95 km/h (45 km/h nella versione ciclomotore) e ha un’autonomia di 90 km. La ricarica è veloce e semplice, richiede solo 102 minuti con il caricatore da 1,5 kW opzionale oppure poco più con quello da 0,9 kW.