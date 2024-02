La piattaforma di streaming Netflix di recente ha annunciato un cambiamento significativo nelle modalità di pagamento per i suoi servizi, che coinvolgerà gli abbonati in diversi paesi, inclusa l’Italia. A partire da ora, non sarà più possibile effettuare pagamenti per gli abbonamenti tramite Apple.

Questa decisione avrà un impatto sia sui nuovi abbonati che su coloro che intendono riattivare il servizio. Netflix ha chiarito che questa modifica si applicherà esclusivamente ai pagamenti effettuati tramite Apple.

In più ci saranno alternative disponibili per i clienti desiderosi di continuare a usufruire del servizio.

Per garantire l’accesso continuo al vasto catalogo di contenuti della piattaforma, gli abbonati saranno tenuti ad aggiungere nuovi metodi di pagamento direttamente attraverso la piattaforma di streaming stessa.

Questi nuovi metodi includono carte di credito o di debito come Visa, MasterCard, American Express e Postepay, oltre a carte virtuali, carte di credito prepagate e PayPal.

I pagamenti, in più, potranno essere effettuati tramite partner come Sky, TIM, Vodafone, WindTre e altri.

Netflix: gestione degli abbonamenti semplificata

Netflix ha fornito istruzioni dettagliate su come gestire gli abbonamenti e i metodi di pagamento. Gli abbonati possono verificare se il loro abbonamento è stato precedentemente pagato tramite Apple visitando la pagina del proprio account Netflix e selezionando la sezione dedicata agli abbonamenti e alla fatturazione. Per cambiare il metodo di pagamento, sarà necessario accedere all’account e selezionare l’opzione “Gestisci dati di pagamento”.

Va sottolineato che la nota app di streaming non consentirà più ai nuovi abbonati di gestire e pagare gli abbonamenti tramite Apple.

Questa restrizione è stata ora estesa anche agli abbonati esistenti, che dovranno aggiungere un nuovo metodo di pagamento per continuare a utilizzare il servizio.

Tendenze nel settore dello Streaming

Ad ogni modo, nonostante questo cambiamento nelle politiche di pagamento, Netflix continua a godere di una crescita significativa, con oltre 260 milioni di utenti paganti. L’azienda ha registrato un aumento di oltre 13 milioni di nuovi abbonati solo nel quarto trimestre del 2023.

Per alcuni la decisione di interrompere i pagamenti tramite Apple potrebbe indicare un allontanamento tra le due aziende. Questo segue la scelta di Netflix di non sviluppare un’app per Vision Pro, dimostrando ulteriormente la crescente distanza tra le due società nel settore dello streaming video.