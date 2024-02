Action camera 4K 60fps a meno di 60€: l’occasione PERFETTA su Amazon

Perfetta occasione per spendere poco su Amazon con l'acquisto di una action camera che registra tranquillamente in 4K.

Il mercato delle action camera ha subito alti e bassi nel corso degli ultimi anni, con un grande boom nel momento in cui le prime GoPro videro la luce, per poi adagiarsi sugli allori nell’ultimo periodo, anche figlio di una disponibilità di modelli sempre più grande. Avere un dispositivo di questo tipo non significa dover investire cifre particolarmente elevate di denaro, ma si può davvero trovare il giusto compromesso, per ottenere ugualmente buoni risultati, risparmiando al massimo.

Su Amazon gli utenti possono acquistare la variante di Apexcam, una action camera classica, con sensore da 20 megapixel che permette la registrazione in 4K a 60fps, con stabilizzatore elettronico (chiamato comunemente EIS), di base la camera è già completamente impermeabile, ma risulta essere commercializzata con la custodia che ne permette l’utilizzo fino a 40 metri di profondità.

Action camera: che prezzo incredibile attivo per poco

Una action camera è tutt’altro che costosa, dovete sapere infatti che il prodotto di cui tanto vi abbiamo parlato nell’articolo ha un costo effettivo di soli 55,99 euro, grazie alla promozione del 20% applicata direttamente da Amazon, rispetto al valore di listino di 69 euro.

Il prodotto può essere facilmente controllato da remoto, grazie all’applicazione che può venire scaricata su un qualsiasi smartphone, olteretutto è presente un comodo telecomando fisico, da utilizzare ad esempio per effettuare scatti o quant’altro. In confezione troverete anche un caricabatterie multiplo, utilissimo per caricare le due componenti effettivamente incluse (sono due da 1350 mAh). Essendo, come tutte le action camere del resto, sprovvista di una memoria interna, ricordiamo essere presente lo slot microSD sul lato, così da poter tranquillamente inserire (e poi rimuovere) la memoria desiderata, godendo di una flessibilità quasi unica nel suo genere. Il prodotto risulta essere oggi in pronta consegna, con disponibilità quasi immediata.