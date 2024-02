Maxi-sequestro di Falsi Dispositivi Apple a Milano: fermate 3 persone

La Polizia Locale di Milano ha recentemente eseguito un’operazione di grande portata nel campo della contraffazione, con un maxi-sequestro di oltre 100.000 falsi device Apple. L’indagine ha avuto inizio con le ispezioni in alcuni negozi della città, dove gli agenti del gruppo operativo anti contraffazione hanno rinvenuto numerosi smartphone, auricolari e altri accessori fasulli della nota casa produttrice statunitense.

L’attività investigativa ha permesso alle autorità di risalire a un importante distributore situato a Lacchiarella e successivamente a un’altra sede operativa a Inzago, sempre nella provincia milanese. Qui, nascosti fra gli scaffali di merce regolare, sono stati scoperti i falsi dispositivi Apple, il cui valore è stato stimato in oltre 1.750.000 euro. Il reato, oltre a danneggiare l’azienda, costituisce una violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Il problema della contraffazione: nel mirino soprattutto Apple

Il colpo ha portato alla denuncia dell’importatore e di due distributori, accusati di contraffazione e ricettazione. Questa operazione dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il fenomeno, che non solo danneggia l’economia legittima, ma può anche mettere a rischio la sicurezza dei consumatori. La contraffazione di dispositivi elettronici, in particolare di marchi rinomati come Apple, è un problema diffuso a livello globale. I suoi prodotti sono spesso oggetto di falsificazione a causa della loro popolarità e del loro valore di mercato. I dispositivi in questo caso possono presentare gravi rischi per la sicurezza dei consumatori, con materiali di scarsa qualità e potenziali difetti di fabbricazione che possono portare a malfunzionamenti o addirittura a pericoli per la salute.

L’operazione della Polizia Locale di Milano rappresenta un importante passo avanti nella lotta a tale fenomeno. Al contempo l’episodio è anche un promemoria dell’importanza di essere cauti nell’acquisto di prodotti elettronici da fonti non ufficiali. I consumatori sono incoraggiati a acquistare solo da rivenditori autorizzati e a prestare attenzione ai segni distintivi di autenticità al fine di evitare di finire vittime di truffe o di mettere a rischio la propria sicurezza.