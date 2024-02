CoopVoce, ancora una settimana per la EVO 200 GRATIS

Per tutti coloro che non se ne fossero accorti, sul sito ufficiale di CoopVoce c’è un’offerta clamorosa che non passa certamente inosservata. Il provider virtuale vuole dominare con quest’ultima e lo farà ancora per qualche giorno siccome la scadenza è prefissata per il prossimo 6 marzo.

Secondo quanto riportato, sono stati migliaia di utenti a sottoscriverla durante questo mese, proprio per via dei suoi tanti contenuti e del prezzo mensile che non dura per sempre senza cambiare.

CoopVoce: ecco cosa c’è nella miglior offerta in assoluto

La EVO 200, questo il nome dell’offerta di CoopVoce, risulta probabilmente la migliore di sempre visto che costa solo 7,90 € al mese. Tale prezzo dura senza alcun tipo di scadenza ed è dunque questo il motivo per cui è tanto amata. Gli utenti possono trovare ogni mese al suo interno tutto quello che serve, ovviamente parlando di minuti, messaggi e giga. Basta avere a disposizione questa promo per navigare con 200 giga in 4G o magari per telefonare senza limiti qualsiasi altro numero inviando magari anche 1000 SMS.

Come potete notare dunque c’è davvero tutto ma le soluzioni vantaggiose non sono finite qui. CoopVoce all’interno di questa offerta non ha previsto alcun costo di attivazione, pertanto l’unico prezzo da pagare sarà solo quello di 7,90 € mensili. Attenzione però: bisognerà pagarlo, certo, ma a partire dal secondo mese in poi. Esatto, visto che CoopVoce il primo mese lo regala a tutti i suoi utenti.

Ricordiamo che l’offerta scade il prossimo 6 marzo ma c’è ancora tempo per poterla sottoscrivere. Nel caso in cui voleste aumentare la velocità del servizio di portabilità del vostro numero, vi consigliamo di scegliere una eSIM. Le schede virtuali che mette a disposizione CoopVoce annullano la necessità di dover ricevere una scheda SIM fisica. Scegliendo una eSIM, bisognerà solo installarla nello smartphone virtualmente, così da passare prima a CoopVoce.