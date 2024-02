CoopVoce, è DOMINIO con la EVO 200 gratis il primo mese

Ogni gestore virtuale che si rispetti, nell’ultimo periodo sta facendo grandi fortune con le sue offerte mobili. Sono diversi i nomi che risiedono in cima alle classifiche di gradimento ma vengono tutti spodestati facilmente da un provider in particolare, ovvero CoopVoce.

Con la sua grande crescita, questa azienda è stata in grado di affermarsi senza troppi problemi nel 2022 e nel 2023, con il 2024 che sembra essere cominciato con il piede giusto. Le sue offerte sono ancora disponibili ma una su tutte avrebbe rubato la scena alla concorrenza. È tornata disponibile la famosissima EVO 200, quella con tutto incluso a prezzo bomba.

CoopVoce, la nuova offerta domina senza problemi: ecco la EVO 200

CoopVoce consente anche questa volta di avere il meglio con una delle sue offerte storiche. È ritornata a far paura alla concorrenza la EVO 200, soluzione che tutti i mesi costa solo 7,90 €. Al suo interno gli utenti potranno trovare minuti senza limiti verso tutti, 1000 messaggi e soprattutto 200 giga in 4G ogni mese.

Ovviamente non finisce qui, visto che le sorprese in casa CoopVoce non finiscono mai. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale infatti il famoso provider virtuale vuole concedere agli utenti un ulteriore regalo: il primo mese sarà totalmente gratuito e si comincerà a pagare dal secondo in poi.

Da non dimenticare che non ci sono costi di attivazione da pagare e neanche costi per la generazione e la spedizione della scheda SIM. Un consiglio molto utile può essere quello di optare per una nuova eSIM, formato di scheda virtuale. In questo modo gli utenti che attendono la portabilità verso CoopVoce, potranno abbreviare sensibilmente i tempi. Le eSIM infatti vanno installate via software sullo smartphone, senza dover attendere l’invio di quella fisica.

Ora la scelta sta a voi, ma ricordate che avete poco tempo a disposizione in quanto l’offerta scadrà il prossimo 6 marzo.