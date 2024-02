TIM vuole VINCERE, lo fa con le sue SILVER a 6 EURO

Come ha fatto anche Vodafone, TIM vuole stupire con delle offerte del passato rivisitate in chiave economica e di contenuti. Non serve rimuginare su quanto accaduto tempo addietro, ma solo guardare al futuro con due opportunità che torneranno certamente utili.

Il discorso riguarda chiaramente le due promozioni Power, la Iron e la Supreme Web Easy. Sia all’una che l’altra sembrano somigliarsi e somigliare molto anche alle offerte della diretta controparte, ma i prezzi sono più bassi.

TIM ha lanciato le bombe: con le Power tutti pensano ad un rientro, eccole qui

Si parte con la prima, quella che tutti i mesi costa solo 6,99 €. Se vi state chiedendo cosa c’è al suo interno, TIM non ha lasciato nulla al caso. La famosa azienda italiana ha equipaggiato questa proposta con minuti senza limiti verso qualsiasi numerazione mobile o fissa in Europa e ovviamente in Italia. A seguire, lo stesso discorso vale per i messaggi, anch’essi senza limiti. Il vero pezzo forte però sta nella connessione web che è disponibile con 100 giga in 4G ogni mese.

A seguire c’è l’altra proposta, una vera e propria bomba atomica: la Power Supreme Web Easy. Secondo quanto riportato, bisogna stare attenti al prezzo, solo 1 € superiore all’offerta precedente. Costando dunque solamente 7,99 € mensili, l’offerta di TIM è ancor più vantaggiosa. Al suo interno gli utenti potranno trovare infatti i minuti senza limiti e i messaggi senza limiti già visti nella Iron ma questa volta con di fianco un quantitativo di ben 150 giga in 4G.

Le due offerte in questione però non sono per tutti, visto che TIM le ha veicolate solo verso due fazioni. La prima è composta dai gestori virtuali, mentre la seconda è composta da Iliad. In più c’è anche un regalo molto interessante, il quale consiste nel primo mese totalmente gratis. Il primo pagamento andrà dunque effettuato dal secondo mese in poi.