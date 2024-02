Sarà sicuramente capitato a molti di voi di chiamare un qualsiasi servizio cliente di alcune aziende per risolvere dei disagi o vari problemi, e puntualmente dall’altra parte vi viene chiesto di attendere e chissà per quanto tempo dovrete aspettare prima di parlare con un operatore. A questi disagi Google vuole trovare una soluzione iniziando a rendere questa possibilità all’estero.

Come riportano i giornali esteri Gizmodo e 9to5Google, i primi utenti statunitensi sia di Android che di iPhone, stanno mettendo alla prova la nuova funzione di Google chiamata “Talk to a Live Representative“. La sua funzione permette di chiamare il numero di un determinato sevizio clienti e di far attendere al posto dell’utente fino a quando non risulta possibile parlare effettivamente con un l’operatore.

Quali sono le temporanei limitazioni di questa funzione di Google

L’unica pecca momentanea è che questa funzione è legata solamente a determinate aziende. Tuttavia, gli utenti statunitensi possono beneficiarne, ad esempio, per evitare lunghe attese con servizi clienti come quelli di Delta Airlines, Samsung, GameStop, Best Buy, Walmart, Fedex, DHL e UPS. È una possibilità di non poco conto, come si può facilmente comprendere.

Va precisato che questa funzionalità per ora si deve abilitare manualmente l’opzione dalla sezione “Search Labs” dell’app di Google, e precisare in via preventiva il motivo della seguente chiamata e il numero di telefono del dispositivo dove stiamo effettuando la chiamata (anche per eventuali messaggi futuri per fare un aggiornamento).

Il sistema oltre a fornire quanto precedentemente menzionato fornisce anche una previsione approssimativa del tempo necessario per completare determinate operazioni. È importante sottolineare ancora una volta che, al momento, questa funzionalità non è ancora disponibile in Italia. Tuttavia, è interessante osservare come BigG stia gradualmente estendendo le sue funzionalità, incluso su dispositivi iPhone, introducendo così una caratteristica simile a “Hold for Me“, precedentemente riservata esclusivamente agli smartphone Google Pixel.