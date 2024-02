Un localizzatore GPS è un piccolo accessorio da posizionare tranquillamente in una automobile, o all’interno di una borsa, per riuscire a tracciarne la posizione in tempo reale, rappresenta quindi la soluzione ideale per non perdere mai di vista il mezzo/prodotto. A prima vista potreste pensare che il suo prezzo sia più alto del normale, ma in questo caso vi sbagliate, poiché grazie all’ultima promozione Amazon si può assistere ad una effettiva riduzione del 65%.

Realizzato direttamente da Wanwaytech, il localizzatore GPS è disponibile in un’unica colorazione nera, ha dimensioni tutt’altro che elevate, infatti dovete considerare raggiungere 8 x 5 x 3 centimetri, con un peso che si aggira attorno ai 230 grammi, così da poter venire tranquillamente posizionato praticamente dovunque si desideri, senza doversi minimamente preoccupare dell’ingombro o quant’altro.

Ricevete tutte le offerte Amazon solo oggi sul vostro smartphone, andando subito ad iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale dedicato.

Localizzatore GPS per auto, ecco quanto costa su Amazon

Per molti avere un dispositivo di questo tipo potrebbe voler dire dover investire cifre particolarmente elevate, nulla di tutto questo, infatti il prezzo di listino sarebbe di 16,49 euro, ma è prevista una riduzione del 50% da applicare direttamente in pagina (con coupon da inserire manualmente), a cui si aggiunge il codice ZG4C8YUE, pari al 15%, da inserire in un secondo momento nella pagina di riepilogo dell’ordine.

Compralo su Amazon

Il prodotto è davvero molto semplice da utilizzare ed è sicuramente alla portata di tutti, il suo più grande difetto risulta più che altro essere la richiesta obbligatoria di un abbonamento a pagamento per il suo funzionamento. Il canone mensile che ogni utente dovrà necessariamente pagare corrisponde a soli 8,99 euro, in questo modo sarà possibile continuare a tracciare il mezzo/dispositivo in tutte le parti del globo, a patto che non si trovi in un ambiente chiuso all’interno del quale non si ha connessione con i satelliti presenti in cielo.