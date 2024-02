Elon Musk ha condiviso su X – ex Twitter – un nuovo video di Optimus. Il robot umanoide è in grado di camminare e svolgere compiti solitamente svolti da esseri umani.

Il video di 80 secondi, visto più di due milioni di volte in meno di 24 ore, mostra Optimus che passeggia in laboratorio. La clip mostra il robot in una visuale più completa rispetto ai video pubblicati in precedenza. Mostra anche quanto sia realmente mobile. Tuttavia, come hanno affermato altri utenti, i progressi di Optimus di Tesla sarebbero stati impressionanti solo pochi anni fa, ma sono in ritardo rispetto ad altri sforzi come quelli di Boston Dynamics.

Nuove immagini di Optimus, il robot Tesla che ricorda un essere umano

Tesla ha presentato per la prima volta Optimus nel 2021. Il robot dalle sembianze umane ha compiuto progressi significativi negli ultimi anni. Mostra l’ambizione di Tesla di entrare nel mondo della robotica utilizzando la sua esperienza con l’uso dell’intelligenza artificiale, l’adozione di nuove tecnologia per le batterie e nell’automazione. L’obiettivo principale del progetto è rendere il robot in grado di eseguire perfettamente attività ripetitive, ritenute pericolose o noiose per gli esseri umani. Lo scopo non è sostituire l’attività degli esseri umani ma facilitarla. Una promessa fondamentale che solleva preoccupazioni sulla reale capacità dell’azienda e il suo CEO di fermarsi “solo” a questo.

Questo robot così tanto pubblicizzato da Musk e la sua azienda ha il potenziale per rivoluzionare vari settori di manodopera automatizzando processi ad alta intensità. Progettato per essere alto circa 1,73 metri e pesare circa 56,7 kg. Nel tempo acquisirà sempre più capacità di interagire con persone, strumenti, veicoli, ambienti di diverse entità. Si specializzerà in vari compiti, dalla produzione e logistica alle faccende domestiche. Il progetto Optimus può potenzialmente avere un impatto significativo sul mercato del lavoro e sull’economia. Il rischio di esagerare, tuttavia, è sempre dietro l’angolo.