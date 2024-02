Il lancio di Apple Vision Pro è stato accolto con entusiasmo dagli utenti e dagli esperti del settore tecnologico. Il visore per la Mixed Reality rappresenta uno degli strumenti più avanzati attualmente presenti sul mercato e le potenzialità di sviluppo sembrano illimitate.

Gli utenti americani, i primi a poter acquistare Apple Vision Pro tramite i canali ufficiali, stanno iniziando ad aumentare considerevolmente. Questo comporta che non è difficile vedere gente utilizzare il visore anche per strada.

Questa situazione ha delle gravi implicazioni legate alla sicurezza in quanto gli utilizzatori sono distratti e non badano a quello che succede intorno a loro. Inoltre, la situazione diventa ancora più pericolosa se si considera che almeno un utente su cinque è propenso ad utilizzare Apple Vision Pro al volante di un’auto a guida autonoma.

Apple Vision Pro rappresenta il futuro dell’intrattenimento e della produttività, ma è fondamentale usarlo anche alla guida?

Per gli utenti a stelle e strisce, non ci sarebbero problemi a indossare il visore per la Realtà Aumentata a bordo di una vettura che guida da sola. Tuttavia, c’è anche una forte componente di utenti, tre su cinque, che ritiene preoccupante questa prospettiva.

Le implicazioni per la sicurezza dei guidatori e dei passeggeri sono elevate e secondo questi utenti, è necessario che i politici americani realizzino leggi per disciplinare l’uso dei dispositivi AR a bordo dei veicoli.

Chiaramente, la propensione all’utilizzo della tecnologia varia con l’età. Se da un lato troviamo i giovani ben disposti ad adottare tecnologie innovative, dall’altro abbiamo gli adulti che chiedono una maggiore regolamentazione e una preoccupazione per la sicurezza.

Ricordiamo che gli attuali livelli di guida autonoma presenti sulle vetture di serie prevedono sempre la presenza di un guidatore pronto ad impugnare i comandi in caso di emergenza. Indossare un visore come Apple Vision Pro è chiaramente una distrazione e potrebbe rallentare i tempi di reazione e comportare incidenti.

Quando si è al volante, sia di vetture tradizionali che di vetture a guida autonoma, non bisogna mai distrarsi e avere sempre gli occhi sulla strada.