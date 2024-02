Il Mobile World Congress (MWC) di Barcellona è un evento di portata globale nel settore delle tecnologie wireless, e la sua edizione attuale si sta giocando in un contesto di grandi aspettative e speranze, soprattutto considerando la ripresa dopo le restrizioni dovute alla pandemia.

Negli ultimi anni, il MWC ha visto una crescita costante, fino al boom del 2019 con oltre 100.000 visitatori. La pandemia ha imposto una battuta d’arresto nel 2020, quando l’evento è stato cancellato per motivi di sicurezza sanitaria. Dopo un periodo di incertezza, nel 2021 si è registrato un ritorno con 20.000 partecipanti, seguito da un notevole aumento nel 2022 e nel 2023, che ha visto un’affluenza di oltre 88.000 professionisti. Le prospettive per l’edizione attuale sono ancora più ambiziose, con previsioni che indicano un’aspettativa di 95.000 visitatori. Un segnale positivo per l’industria e per la città di Barcellona, che ospita l’evento.

L’MWC 2024 perde smalto: non attrae quanto prima

Con 2.400 espositori realizzati ad hoc, l’MWC 2024 offre un’ampia gamma di opportunità per presentare le ultime innovazioni e sviluppi nel settore delle tecnologie mobili. Direttori e manager di aziende leader nel settore si riuniscono per scambiare idee, stringere partnership e tracciare il futuro di un settore in continua evoluzione. L’impatto economico del MWC su Barcellona è notevole, con una stima di 461 milioni di euro. Questo si traduce in un afflusso di attività nei ristoranti, nei taxi e negli hotel della città, che vedono i loro servizi richiesti al massimo durante i giorni dell’evento.

C’è da dire che non tutto è rose e fiori come appare. Si è diffusa una percezione che il MWC stia perdendo un po’ del suo smalto, con la tecnologia che non evolve più alla velocità vertiginosa di un tempo. Il tema ricorrente, la tecnologia 5G, è ormai familiare e l’attenzione si sta spostando verso altri ambiti come l’Intelligenza Artificiale.

Nonostante ciò, il MWC rimane un punto di riferimento nel settore e un catalizzatore di innovazione e collaborazione. Il suo ruolo nel plasmare il futuro delle tecnologie mobili è ancora cruciale, e mentre si adatta ai cambiamenti del mercato, continua a essere un evento imperdibile per professionisti e appassionati del settore in tutto il mondo.