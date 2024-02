Il prossimo capitolo nell’evoluzione del sistema operativo di Apple, iOS 17.4, è alle porte e il suo rilascio è previsto nei primi giorni di marzo, coincidendo con l’obiettivo di rendere gli iPhone pienamente compatibili con il DMA europeo. Apple ha introdotto una nuova misura di sicurezza legata al suo App Store, rivolgendo particolare attenzione agli utenti europei.

Le nuove misure di Apple per proteggere gli utenti

Accanto alla già presente schermata per la salute della batteria di iOS 17, Apple introdurrà un’interfaccia rinnovata sull’App Store europeo. Questa interfaccia avrà il compito di invitare gli utenti a esaminare attentamente le informazioni delle app prima di procedere al loro download e installazione sul dispositivo. Tale mossa sembra essere motivata dalla volontà di Cupertino di allontanarsi da qualsiasi responsabilità associata al rischio di software truffaldini, specialmente dopo l’incidente riguardante un’app che si camuffava da Lastpass e riusciva a sfuggire ai controlli di sicurezza di Apple.

Come riportato da iSoftware Updates su X, gli utenti europei saranno tenuti a eseguire un passaggio aggiuntivo prima di scaricare un’app dall’App Store degli iPhone. Questo nuovo step mira a far comportare l’App Store come un marketplace di terze parti, eliminando così il rischio di essere considerato anticompetitivo. Questo passaggio aggiuntivo verrà effettuato dopo l’autenticazione con il Face ID. È importante notare che la stessa finestra comparirà non solo sull’App Store ufficiale di Apple ma anche su quelli di terze parti.

Apple ha implementato l’avviso nella più recente beta di iOS 17.4 destinata agli sviluppatori, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza degli acquisti degli utenti. Apple, che ha recentemente espresso preoccupazioni riguardo al sideloading delle app su iPhone, considerandolo una pratica poco sicura, con questa iniziativa cerca di obbligare i marketplace di terze parti a implementare avvisi simili, garantendo così una maggiore protezione a chi si rivolge a fonti alternative per i propri software.

iOS 17.4 rende gli iPhone compatibili con il DMA europeo

Con l’avvento di iOS 17.4, Apple non solo mira a migliorare la compatibilità dei suoi dispositivi con le normative europee ma anche a rafforzare la sicurezza degli utenti nell’ambito degli app store alternativi, evidenziando l’impegno continuo del colosso tecnologico nel garantire un’esperienza utente affidabile e protetta.