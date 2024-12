Hyundai Motor Group ha stretto una collaborazione con Google volta ad offrire a propri clienti una rinnovata esperienza a bordo delle vetture del gruppo. I conducenti delle nuove Hyundai, Kia e Genesis potranno contare su profonde modifiche al sistema di navigazione e su un infotainment di nuova generazione.

Le tecnologie di bordo delle vetture saranno basate sul sistema operativo Android Automotive e potranno contare su Google Maps Platform per la navigazione. Grazie a questo sodalizio, sarà possibile ottenere informazioni sempre aggiornate su oltre 250 milioni di luoghi in tutto il mondo.

Il vantaggio di utilizzare Google Maps Platform è la possibilità di integrare le API Places (Application Programming Interface) e sfruttare al meglio le potenzialità dei servizi di BigG. Questi includono anche la possibilità di visualizzare le informazioni sui luoghi tra cui anche orari di apertura, contatti, valutazioni e recensioni.

Il gruppo Hyundai ha scelto i servizi offerti da Google per i sistemi di infotainment e navigazione delle proprie vetture

I sistemi di infortainment e navigazione aggiornati arriveranno in anteprima sui modelli Kia commercializzati in Nord America. Il seguito, saranno resi disponibili sulle altre vetture del gruppo a livello globale su tutte le vetture di nuova commercializzazione.

La notizia è stata commentata con entusiasmo da Chang Song, Presidente e Head di Hyundai Motor Group’s Advanced Vehicle Platform (AVP) Division. Il dirigente ha affermato che: “Hyundai sta sviluppando tecnologie nel campo dei SDV e della mobilità secondo valori che pongono il cliente al centro. La nostra collaborazione con Google, che grazie alle sue mappe aiuta le persone a trovare informazioni utili in tutto il mondo, rappresenta un’opportunità per ampliare la nostra copertura tecnologica nel mercato della mobilità e offrire ancora di più ai nostri clienti”.

Le informazioni mostrate dalle vetture Hyundai saranno sempre aggiornate considerando che Google Maps viene aggiornato circa 100 milioni di volte al giorno. A confermare questi numeri ci ha pensato Jorgen Behrens, Vice Presidente e General Manager di Google Maps Automotive.

Questo è solo il primo passo di una collaborazione che vedrà Hyundai e Google collaborare in maniera sempre più profonda. Infatti, entrambe le aziende esploreranno nuovi modi per innovare l’esperienza di guida.